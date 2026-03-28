Цих чоловіків уже чекають у ТЦК: кого можуть призвати до армії вже з 1 квітня

В Україні з 1 квітня продовжується загальна мобілізація без суттєвих змін у правилах. До армії призиватимуть військовозобов’язаних чоловіків без відстрочки та придатних за станом здоров’я.

Водночас, як зазначається у Законі про загальну мобілізацію, частина громадян має законні підстави не підлягати мобілізації.

Дивіться також Чи будуть надсилати повістки в Дію: пояснення Мінцифри

Хто підлягає мобілізації?

В Україні з 1 квітня продовжиться загальна мобілізація, оскільки воєнний стан діє щонайменше до початку травня 2026 року. Водночас суттєвих змін у правилах призову не передбачається – вони залишаються визначеними чинним законодавством.

Основна увага зосереджена на військовозобов’язаних чоловіках без відстрочки, придатних за станом здоров’я.

Під мобілізацію в Україні насамперед підпадають військовозобов’язані чоловіки віком від 25 до 60 років, які не мають законних підстав для відстрочки та визнані придатними до служби військово-лікарською комісією.

Крім того, мобілізації підлягають чоловіки від 18 до 60 років, які мають військовий досвід, перебувають у резерві або вже проходили службу.

Важливо, що вік сам по собі не є визначальним фактором: навіть громадяни старше 50 років можуть бути мобілізовані, якщо вони придатні до служби та не мають відстрочки.

Водночас мобілізація не є суцільною – вона відбувається вибірково відповідно до потреб армії. Перевага надається тим, хто має бойовий досвід або затребувані військові спеціальності.

Хто не підлягає мобілізації?