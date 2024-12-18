У нас достатньо чоловіків від 30 до 45 років, – Лубінець щодо ідеї мобілізувати з 18 років

На тлі невтішних новин із фронту в Україні поновилися розмови про зниження призовного віку. Дмитро Лубінець висловився щодо мобілізації 18-річних.

Партнери наполегливо закликають Київ знизити мобілізаційний вік. Втім, президент Зеленський виступає проти цього. Глава держави вважає за потрібним зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою, передає 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Дмитра Лубінця "Українській правді".

Дивіться також Чи буде мобілізація 18-річних: як тисне Захід, що каже влада, військові і як вплине на економіку

Чи доцільна мобілізація з 18 років

Уповноважений з прав людини також ставиться до призову з 18 років негативно. Лубінець каже, що коли забрати на війну і цих молодих хлопців, які не створили сім'ї та не мають дітей, то в України не буде майбутнього.

Омбудсмен підкреслив, що є ще достатньо велика кількість чоловіків середнього віку – від 30 до 45 років. За його словами, це – найбільш ефективна категорія громадян України, які можуть воювати.

До слова, економічні та демографічні експерти застерігають, що зниження мобілізаційного віку може негативно вплинути на кадровий потенціал та демографічну ситуацію в країні.