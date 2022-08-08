У військкоматі відповіли, чи можлива "мобілізація" телефоном

Працівники територіального центру комплектування мають право вручити повістку у будь-якому місці, якщо це не заборонено законом. Однак вони не можуть телефоном повідомляти військовозобов'язаного про мобілізацію.

Про це розповів керівник Дарницького ТЦК у Києві Руслан Тригуб. За його словами, військовозобов'язаний спочатку має пройти всі процедури.

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Мобілізація телефоном неможлива

Я викликаю його до ТЦК, він проходить всі процедури, медичний огляд, особисте вивчення, після цього оформлюються його документи. Лише потім я кажу: ви мобілізовані й вирушаєте в ту чи іншу команду,

– пояснив Руслан Тригуб.

Також він додав, коли людину викликають до територіального центру комплектування, її можуть попередити, що необхідно взяти із собою особисті речі.

"Людина бере з собою те, що вважає за потрібне. Ну що можна взяти військовозобов'язаному? Запасну білизну; поки він у військовій частині, йому треба засоби особистої гігієни. Звісно, це не повинні бути наркотики, алкоголь і психотропні речовини, щоб легше було служити", – зауважив полковник Руслан Тригуб.

За його словами, якогось списку, що треба взяти з собою – немає. "Формою, взуттям, бронежилетом, каскою держава забезпечить", – наголосив він.

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Мобілізація в Україні: що відомо

Наприкінці травня Верховна Рада підтримала пропозицію президента Володимира Зеленського про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації до 23 серпня. Що буде з мобілізацією після цієї дати – читайте у матеріалі 24 каналу.

Мобілізація триває в Україні від початку повномасштабної війни з росією, тому у громадян виникає багато питань. На найпоширеніші з них відповів начальник Управління персоналу Штабу Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

Від 1 жовтня 2022 року в Україні стартує процес мобілізації жінок. Кампанія передбачає, що жінка стає військовозобов'язаною, а також потрапляє до запасу ЗСУ, Нацгвардії або ж інших військових формувань. Однак мовиться лише про представниць професій, що передбачені наказом №313 Міноборони України від 11 жовтня 2021 року.

ЗСУ можуть мобілізувати ще пів мільйона осіб, якщо буде потрібно, зараз проблем немає. Про це заявив командувач ОК "Південь" Андрій Ковальчук.

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