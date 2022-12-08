Мобілізація в Україні: як військових розподіляють на фронт

В Україні триває загальна мобілізація. Багатьох цікавить питання, як мобілізованих чоловіків розподіляють на фронт.

Як розподіляють мобілізованих – повідомив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач. Також він розповів, чи можуть бути враховані побажання щодо роду військ.

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Як розподіляють військових на фронт

За словами Горбача, малоймовірно, що побажання щодо роду військ буде враховане.

Їх (військових – 24 канал) однозначно розподіляють вже після того, як вони закінчать навчання на конкретного спеціаліста, і їх чітко розподіляють по військових частинах, де необхідні ці спеціалісти. Може збігтися потреба у конкретному спеціалістові, і побажання військовослужбовця. Тоді його можуть призначити до тієї частини, куди він хоче – наприклад, до своїх побратимів, чи якщо частина дислокується ближче до дому, наприклад,

– розповів Горбач.

Втім, Горбач зазначив, що це в більшості випадків не співпадає.

Скільки часу навчаються мобілізовані без військового досвіду

У навчальних центрах військові без досвіду проходять як мінімум базову загальновійськову підготовку, яка триває протягом 30 діб. Це для спеціалістів, які не потребують додаткового досвіду крім базового.

Якщо військовослужбовець буде призначатись на більш складну спеціальність, наприклад, гранатометник, це потребує додаткового часу – ще два тижні навчання.

Якщо ще складніша спеціальність – то ще місяць або й до 45 днів додатково. Військовослужбовці, яких призначають на сержантські посади, також проходять додаткову фахову підготовку. Сумарно підготовка може тривати понад два місяці.