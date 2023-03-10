Мобілізація-2023: кого стосується та яких фахівців зараз потребують

Загальна мобілізація триває в Україні з лютого 2022 року, а нині йде вже шоста хвиля, значних змін у 2023 році українці не відчують. Однак, ЗСУ потребують певних фахівців більше, щодо інших – запит навпаки менший.

Юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак на прохання 24 Каналу пояснив головні моменти призову.

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Так, за його словами, наразі ЗСУ потрібні фахівці як на нові зразки озброєння, надані союзниками по антиросійській коаліції, так і для поповнення втрат.

Триває війна, інтенсивність якої є небаченою з часів Другої світової, з фронтами, масованими обстрілами й стратегічними операціями, а тому, на жаль, у військах велика кількість втрат,

– зазначив Владислав Юрчак.

Зауваживши, що кількість втрат серед українських військових не йде у порівняння із втратами росіян – там традиційно "не стоять за ціною". Проте, Україна цінує життя кожного солдата, а тому будь-які втрати є непоправними.

Хто підлягає мобілізації

Мобілізації підлягають чоловіки, які є здоровими або ж обмежено придатними до служби. Це можуть бути як ті, хто має досвід військової служби, і такі, що досі не служили.

Військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено покидати країну, окрім низки винятків.

Першочергово, мобілізують особовий склад за визначеними обліково-військовими спеціальностями.