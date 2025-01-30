Мобілізація в лютому: чи буде призов студентів і викладачів

16 січня набула чинності постанова Кабінету Міністрів, яка регулює порядок надання відстрочки від призову на військову службу. Її окремі положення викликали занепокоєння. У МОН відреагували.

Якою буде мобілізація в лютому, – чи призиватимуть студентів і викладачів, – повідомляє 24 Канал.

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Чи будуть мобілізувати студентів і викладачів

16 січня набула чинності постанова Кабінету Міністрів України, що регулює порядок надання відстрочки від призову на військову службу.

Окремі положення постанови Кабміну від 16 січня 2025 року викликали занепокоєння. Про це писав народний депутат Роман Грищук.

За його словами, два пункти постанови суперечать Закону України "Про мобілізацію і мобілізаційну підготовку". Вони можуть призвести до неоднозначного трактування. Зокрема, студенти й аспіранти отримують відстрочку лише на один семестр, але не більше ніж на 6 місяців.

Викладачам, науковцям і педагогічним працівникам відстрочка надається до кінця навчального року, однак, не довше ніж до моменту втрати законних підстав на її отримання. Тож викладачі можуть втратити відстрочку влітку, коли їхній трудовий договір продовжує діяти, а студенти ризикують залишитися без неї під час канікул.

"Постанова терміново потребує приведення у відповідність до закону. Викладачі повинні мати відстрочку на весь час трудового договору, а студенти – на весь період навчання", – підкреслив надрдеп.

Також Роман Грищук підготував звернення до прем'єра та провів переговори з урядом. Зазначив, що Кабінет Міністрів начебто погодився внести необхідні зміни до постанови.

Згодом на це питання відреагував очільник Міністерства освіти і науки України.

Жодна мобілізація студентів, аспірантів, науковців, науково-педагогічних, педагогічних працівників, які мають право на відстрочку відповідно до ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не передбачається. Жодних дискусій та обговорень з цього приводу на урядовому рівні не відбувається,

– наголоста Оксен Лісовий.

Також міністр додав, що будь-які суперечності, які можуть виникати в підзаконних актах чи інших документах, ініційованих ЦОВВ стосовно цього питання, будуть врегульовуватися відповідно до чинного закону про мобілізацію.