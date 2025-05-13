Не лише похід до ТЦК: у Міноборони назвали обов’язки громадян щодо мобілізації

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації в Україні до 6 серпня 2025 року. В цей період громадяни України мають визначені обов'язки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

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Які обов'язки українців під час мобілізації

З моменту оголошення мобілізації чи введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях настає особливий період функціонування національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, ЗСУ, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій.

Під час мобілізації громадяни зобов'язані:

з'являтися за викликом до ТЦК та СП;

надавати в установленому порядку власне майно ЗСУ з наступним відшкодуванням вартості державою;

раз на рік проходити медичний огляд;

мати при собі військово-обліковий документ в паперовій або електронній формі;

повідомляти про зміни персональних даних;

виконувати інші вимоги чинного законодавства.

Варто зазначити, що за загальним правилом мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 25 до 60 років, які визнані придатними до військової служби, не мають права на відстрочку і не є заброньованими.

Жінки, які стоять на військовому обліку, у воєнний час можуть бути призвані на службу або залучені до робіт для потреб оборони держави лише за власним бажанням.