Чи відправляють в ЗСУ служити хворих, літніх людей та наркозалежних: відповідь Сухопутних військ

В українському суспільстві є міт, що в ЗСУ відправляють служити абсолютно всіх, зокрема літніх людей, громадян, що мають хвороби та наркозалежних. З усіма цими категоріями працюють окремо та визначають їхню придатність чи непридатність до служби.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар офіцерки Управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Наталії Кіндратів для KyivFM.

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Яка процедура визначення придатності людини до служби

Наталія Кіндратів розповіла, що спочатку група оповіщення перевіряє документи в особи. Якщо працівники ТЦК та СП визначили, що особа не має оформленої відстрочки, не має бронювання чи інших причин для того, щоб не служити в армії, цю людину скеровують на військово-лікарську комісію.

Далі, відповідно, діяльність, медичний огляд проводить військово-лікарська комісія. Вона не підпорядковується ніяким чином ТЦК, це інша структура. Окрема структура, так. Це здебільшого цивільні лікарі, вони керуються наказом Міністерства оборони №402, переліком хвороб. По цьому всьому вони роблять висновки,

– пояснила представниця Сухопутних військ.

Вона також зазначила, що якщо людина стверджує, що в неї є серйозні проблеми зі здоров'ям, у неї мають бути відповідні медичні документи або записи в системі Хелсі.

"Тобто, якщо людина каже, що вона дуже хворіє, але ніяких, взагалі, даних звернень в лікарню десь, поліклініку, до сімейного немає. Немає історії хвороби. Тут, якби, постає питання, чи дійсно ця хвороба, чи це не симуляція, чи ще щось", – підкреслила Кіндратів.

Офіцерка наголосила, що завдання військово-лікарської комісії полягає у встановленні реального стану здоров'я людини, спираючись на той огляд, який вони можуть привести, і на ті скарги, на ті документи, які людина має у своїй історії хвороби.

І вже після того, коли ВЛК дає висновок, ТЦК працює з цим висновком. Вони дивляться, що людина визнана придатною або людина визнана придатною до проходження служби десь, наприклад, в тилових підрозділах, чи підрозділах забезпечення, і ТЦК вже цю людину призначає в команду на відправлення до тої частини, де ця людина найкраще з її станом здоров'я, з її навичками може себе проявити надалі,

– пояснила офіцерка Управління комунікацій Командування Сухопутних військ.

Чи відправляють на передову наркозалежних або літніх людей

Наталія Кіндратів наголосила, що з усіма категоріями громадян, зокрема, з наркозалежними, судимими, особами з інвалідністю чи літніми людьми працюють абсолютно окремо.

Водночас офіцерка підкреслила, що не ТЦК відправляє людей на передову.

"Ми забуваємо також про те, що після того, як людина має медичний висновок і її скеровують в військову частину чи навчальний центр, там теж відбувається відбір. І там теж відсіюється певна частина людей. Людина з певними навичками, чи з моральними якостями, чи станом здоров'я частині може просто не підходити. І вона відмовляється цю людину брати у свій склад", – пояснила Кіндратів.

Вона також розповіла, що так само, потрапляючи в навчальний центр, теж згодом можуть в людини виявитися якісь проблеми з її здоров'ям, і тоді її звідти теж скерують на ВЛК.

Тобто це є багаторівневою системою відсіювання і ТЦК є по суті тільки першою ланкою, яка людину на ВЛК скеровує, оформлює документи, і направляє, підвозить в частину. А далі залучені багато структур, які взагалі ніяким чином з ТЦК не пов'язані.