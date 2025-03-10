Чи можуть мобілізувати чоловіка, який хворіє на гемофілію: відповідь юристки

Згідно з чинним законодавством, рішення про придатність до військової служби ухвалює військово-лікарська комісія. За певних умов, чоловік, який хворіє на гемофілію, дійсно може отримати висновок про непридатність.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар юристки Нелі Романенко для порталу b2bconsult.

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Кого не мобілізують з гемофілією

Юристка пояснила, що гемофілія відноситься до геморогічних станів. За міжнародною класифікацією хвороб, гемофілії "А" та гемофілії "Б" трактуються однозначно як хвороби і мають відповідні коди.

При цьому це може бути виключно спадкова недостатність факторів згортання крові: фактора VIII (D66), фактора IX (D67), фактора XI (D68.1) або інших факторів (D68.2) при наявності клінічних проявів,

– додала Романенко.

Зазначається, що гемофілія підпадає під статтю 12 Положення про ВЛК. За словами юристки, з цією хворобою непридатним може бути військовозобов'язаний, у якого гемофілія швидко прогресує зі значними порушеннями функцій організму.

В основі діагностики та моніторингу гемофілії "А" та гемофілії "Б" лежать лабораторні дослідження та клініко-інструментальні дослідження причин кровоточивості та особливостей перебігу геморагічного синдрому,

– пояснила експертка.

Ці дані отримуються за допомогою низки клінічних, лабораторних та інструментальних методів, а їх сукупність становить єдину комплексну програму діагностики та моніторингу гемофілії та її ускладнень.

Неля Романенко підкреслила, що випадки визнання чоловіків непридатним за вказаною статтею були, але здебільшого йдеться про стару редакцію статті, коли захворювання не потребувало уточнень. За її словами, в 2023 році достатньо було наявності гемофілії з кровотечами або крововиливами.

До слова, до листопада 2025 року в Україні планують запровадити третій етап цифровізації ВЛК. Йдеться зокрема про анонімний розгляд справ, який зменшить корупційні ризики.