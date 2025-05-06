Чи звільняє віра від військового обов’язку під час воєнного стану

Верховний Суд ухвалив, що у воєнний час усі громадяни, незалежно від віри, зобов’язані виконувати військовий обов’язок. Суд підтвердив покарання для вірянина, який відмовився служити навіть у тилу.

Про це розповідає 24 Канал. Верховний Суд України постановив, що у період дії воєнного стану всі громадяни, незалежно від релігійних переконань, зобов’язані виконувати військовий обов’язок.

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Релігійні переконання не рятують від мобілізації

Таке рішення ухвалили у справі Свідка Єгови, якого засудили до трьох років ув’язнення за ухилення від служби – навіть попри те, що його планували залучити до несення служби без зброї.

Суд наголосив, що Конституція гарантує альтернативну службу лише в мирний час. У стані війни захист держави – це обов’язок кожного українця, незалежно від віровчення. Військовий обов’язок може включати не лише участь у бойових діях, а й роботу зв’язківцем, водієм, будівельником укріплень чи медиком.

Захист намагався довести, що навіть така участь суперечить переконанням його підзахисного, бо він не може носити форму та отримувати зарплату від Міноборони. Суд розцінив це як повну відмову від захисту країни.