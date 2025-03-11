Мобілізація в Україні: що робити і куди звертатися, якщо людина потрапила в розшук ТЦК

Після посилення мобілізації в Україні все більше військовозобов'язаних громадян звертаються до адвокатів через те, що ТЦК і СП подали їх в розшук через порушення правил військового обліку. Чоловіки здебільшого дізнаються про це під ча звернення до поліції, Сервісних центрів МВС, при перетині кордону тощо.

Якщо людину подали в розшук, вона має право звернутися до адвокатів. Таким чином, зокрема, можна з'ясувати, чи було це подання правомірним та що потрібно робити далі. Про це 24 Канал пише з посиланням на команду "Prikhodko&Partners".

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Що таке "розшук ТЦК" та кого можуть в нього подати

У розшук територіальні центри комплектування і соціальної підтримки можуть подати військовозобовʼязаного громадянина, який порушив правила військового обліку. Наприклад:

коли людина отримала належним чином врученої повістки "на руки", але не зʼявилася до ТЦК;

коли людина проінформована під підпис на робочому місці про те, що необхідно прибути до місцевого ТЦК, але не пішла до військкомату;

коли людина ﻿﻿не перебування на військовому обліку в ТЦК.

За цих умов ТЦК може подати оголосити, що громадянин у розшук згідно із чинним законодавством. Зробити це вони можуть через Національну поліцію, яка має такі повноваження.

Що робити, якщо ТЦК подав у розшук

Першочергово потрібно з'ясувати, чому людина потрапила в розшук ТЦК. Якщо усі правила військового обліку людиною дотримані, то внесення її до списку порушників може бути помилковим.

Громадянам рекомендують звернутися до районного ТЦК. Навіть якщо людина не отримувала повісток, але перебуває в розшуку, їй потрібно зʼявитися до ТЦК та СП за місцем прописки. Вже на місці співробітники з'ясують причини та встановлять подальші кроки.

Також у разі подання в розшук ТЦК можна звернутися до суду, якщо громадянин вважає, що ці дії військкомату чи правоохоронних органів є незаконними. Для цього треба звертатися до місцевого суду першої інстанції із відповідною заявою.

Уникнути подання в розшук можна, якщо дотримуватися законодавства та правил військового обліку.