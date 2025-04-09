Мобілізація у 2025 році: як людині з інвалідністю оформити онлайн-відстрочку в Резерв+
- У застосунку Резерв+ є можливість оформити онлайн-відстрочку для людей з інвалідністю, дані яких внесені до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.
- Люди з інвалідністю можуть авторизуватися в Резерв+ і за кілька кроків оформити відстрочку від мобілізації, обравши пункт "Подати запит на відстрочку" та категорію "Людина з інвалідністю".
У застосунку Резерв+ з'явилася можливість оформити онлайн-відстрочку для людей з інвалідністю, дані яких внесені до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС). Мінсоцполітики передаватиме інформацію про таких людей для полегшення процедури.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Міністерство соціальної політики України.
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Оновлення щодо мобілізації для людей з інвалідністю
Раніше оформити онлайн-бронювання могли лише людей, мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності. Завдяки обміну інформацією з Пенсійним фондом України, а тепер – і з Мінсоцполітики, цей спектр розширили.
Відтак, люди з інвалідністю можуть авторизуватися в Резерв+ і за кілька кроків оформити відстрочку від мобілізації.
Для цього потрібно в застосунку обрати пункт "Подати запит на відстрочку", а потім категорію "Людина з інвалідністю". Після оформлення такого запиту особа отримає сповіщення із результатом.
Додамо, що якщо людина з інвалідністю раніше отримувала будь-який вид соціальної підтримки, її дані мають міститися в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери. Перевірити їх наявність можна в особистому кабінеті на Соціальному порталі Мінсоцполітики.
Якщо інвалідність була встановлена після 1 січня 2025 року на підставі рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, що замінила МСЕК, варто перевірити коректність даних. Якщо інформація про інвалідність не внесена до системи, але людина має документ, виданий МСЕК, то вона може
- скористатися Електронним кабінетом особи з інвалідністю , подати заяву на первинну реєстрацію, додавши скан-копію виписки з акту огляду або іншого документа, виданого МСЕК;
- звернутися до найближчого структурного підрозділу соціального захисту населення та пред’явити оригінал виписки з акту огляду або іншого документа, виданого МСЕК, що підтверджує встановлення інвалідності.
Також заявку на первинну реєстрацію можуть подати громадяни, які раніше не отримували соціальної підтримки.