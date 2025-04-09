Мобілізація у 2025 році: як людині з інвалідністю оформити онлайн-відстрочку в Резерв+

У застосунку Резерв+ з'явилася можливість оформити онлайн-відстрочку для людей з інвалідністю, дані яких внесені до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (ЄІССС). Мінсоцполітики передаватиме інформацію про таких людей для полегшення процедури.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Міністерство соціальної політики України.

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Оновлення щодо мобілізації для людей з інвалідністю

Раніше оформити онлайн-бронювання могли лише людей, мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності. Завдяки обміну інформацією з Пенсійним фондом України, а тепер – і з Мінсоцполітики, цей спектр розширили.

Відтак, люди з інвалідністю можуть авторизуватися в Резерв+ і за кілька кроків оформити відстрочку від мобілізації.

Для цього потрібно в застосунку обрати пункт "Подати запит на відстрочку", а потім категорію "Людина з інвалідністю". Після оформлення такого запиту особа отримає сповіщення із результатом.

Додамо, що якщо людина з інвалідністю раніше отримувала будь-який вид соціальної підтримки, її дані мають міститися в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери. Перевірити їх наявність можна в особистому кабінеті на Соціальному порталі Мінсоцполітики.

Якщо інвалідність була встановлена після 1 січня 2025 року на підставі рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, що замінила МСЕК, варто перевірити коректність даних. Якщо інформація про інвалідність не внесена до системи, але людина має документ, виданий МСЕК, то вона може

скористатися Електронним кабінетом особи з інвалідністю , подати заяву на первинну реєстрацію, додавши скан-копію виписки з акту огляду або іншого документа, виданого МСЕК;

звернутися до найближчого структурного підрозділу соціального захисту населення та пред’явити оригінал виписки з акту огляду або іншого документа, виданого МСЕК, що підтверджує встановлення інвалідності.

Також заявку на первинну реєстрацію можуть подати громадяни, які раніше не отримували соціальної підтримки.