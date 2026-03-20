ЗМІ писали про можливі зміни до мобілізації: як це коментують у Верховній Раді

У мережі з'явилися повідомлення, що у Верховній Раді обговорюються конкретні зміни, які можуть незабаром внести до процесу мобілізації. Вони стосуються тих українців, які мають бронювання, тих, хто не оновив свої дані та тих, хто вчинив СЗЧ.

24 Канал розпитав у народних депутатів, чи відповідає дійсності інформація про зміни в процесі мобілізації в Україні найближчим часом.

Що писали ЗМІ про можливі зміни у мобілізації?

ТСН із посиланням на проінформоване джерело у Верховній Раді писала, що стосовно самовільного залишення частини обговорюються і можуть бути запроваджені жорсткіші механізми.

Також, як зазначав співрозмовник видання, обговорюються і зміни щодо чоловіків, які досі не оновили свої військово-облікові дані.

У відкритих джерелах повідомляється про приблизно 1 мільйон чоловіків, які вчасно не оновили свої дані. Щодо них заплановані нові заходи. Буде встановлено їхнє місцеперебування, вони можуть бути у фокусі №1,

– сказало джерело.

Співрозмовник ТСН також говорив, що Міністерство оборони, ймовірно, пропонуватиме чіткіші механізми, які будуть сприяти покращенню мобілізації. В цьому, вірогідно, не останню роль зіграє ідентифікаційний код, а також, можливо, знадобляться чергові зміни до законодавства.

Окрім того, джерело ЗМІ у Верховній Раді зауважувало, що найближчим часом можуть провести аналіз реальної потреби оборонної промисловості в тих, хто наразі заброньований. Тобто проаналізувати те, чи потрібна така кількість бронювань, яка є зараз.

"Якщо будуть визначені сегменти, які не потребуватимуть такої кількості, то буде скорочення. Це – спроба виявити схеми, які функціонують. Наприклад, коли людина влаштовується на підприємство, отримує бронювання, за тиждень звільняється, а бронювання у неї залишається. Є наміри запровадити чіткіший механізм контролю, визначити, наскільки певне бронювання ефективне", – сказав обізнаний співрозмовник.

Як коментують інформацію про ймовірні зміни у мобілізації у ВР?

Народний депутат, член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в коментарі 24 Каналу пояснив ситуацію стосовно можливих змін до процесу мобілізації в Україні.

За словами нардепа, наразі конкретних законопроєктів щодо цього у Верховній Раді – немає.

Поки жодних законопроєктів немає. Міністерство (оборони – 24 Канал) напрацьовує пропозиції, але їх зміст поки не обговорюємо,

– зауважив Веніславський.

Членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народна депутатка від "Голосу" Соломія Бобровська також зауважила в коментарі 24 Каналу, що не бачила жодних напрацювань чи законопроєктів стосовно змін до мобілізації.

За словами народної обраниці, наразі про можливі зміни до мобілізаційного процесу здебільшого говорять у Міноборони.

"Але Міністерство оборони нам не подавало жодних документів на розгляд або на коментування. В мене цих документів немає, і у членів комітету також", – наголосила Бобровська.

