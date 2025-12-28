До війська з інвалідністю: яку групу можуть мобілізувати у 2026 році
- До 3 лютого 2026 року в Україні діє воєнний стан і мобілізація чоловіків віком від 25 до 60 років.
- Для людей з інвалідністю діють пом'якшені норми призову, але правила можуть змінитися з 1 січня 2026 року.
В Україні до 3 лютого 2026 року діє воєнний стан, у цей час триває і загальна мобілізація чоловіків віком від 25 до 60 років. Втім, для певних груп населення, зокрема людей з інвалідністю, діють пом'якшені норми призову.
Про те, чи зміняться правила мобілізації з 1 січня нового, 2026 року, інформує 24 Канал із посиланням на УНІАН.
До теми Відтермінування мобілізації: хто втратить право на відстрочку у 2026 році
Кого зможуть призвати до війська з інвалідністю?
Відповідно до Закону України "Про мобілізацію", чоловіки з будь-якою інвалідністю не підлягають призову. Це норма, яка діє як у мирний, так і в воєнний час. Крім того, вони мають право вільно перетинати кордон. Закон не розрізняє групи інвалідності: відстрочка надається незалежно від ступеня (I, II чи III).
Водночас трапляються ситуації, коли особа з інвалідністю все ж може потрапити на фронт. Зауважте! Якщо у 2026 році відбудеться переогляд комісією, і медики зафіксують покращення стану здоров'я, статус інвалідності скасують. У такому разі відстрочка втратиться, і чоловіка зможуть мобілізувати.
Ще один варіант – добровільне укладання контракту з армією. Люди з інвалідністю можуть служити за власним бажанням, і ЗСУ особливо зацікавлені в кандидатах з III групою, де здоров'я найменш уражене. Зазвичай таких військових призначають на тилові або адміністративні ролі, а не на передову.
Як отримати відстрочку за інвалідністю?
Щоб отримати відтермінування від служби, чоловікові потрібна довідка МСЕК про встановлену інвалідність. Далі заяву подають:
- онлайн у додатку "Резерв+" (дані автоматично перевіряються через реєстр "Оберіг");
- через ЦНАП, якщо документів немає в цифровому вигляді (заява передається до ТЦК на розгляд).
Після підтвердження підстав громадянин отримує повідомлення про надання відстрочки в "Резерв+". Процедура однакова для всіх груп інвалідності, хоча найчастіше відстрочку оформлюють особи з III групою.
Важливо! За законом, відстрочка надається на 6 – 12 місяців з обов'язковим повторним проходженням ВЛК. Якщо інвалідність довічна – відстрочка може бути безстроковою.
У "Резерв+" можливе автоматичне продовження за наявності підстав. Якщо в додатку відображається актуальна відстрочка, примусовий призов неможливий.
Більше про нові правила мобілізації у 2026 році
Для отримання бронювання від мобілізації заробітна плата працівника має становити не менше 2,5 розміру мінімальної зарплати. З 1 січня 2026-го ця сума підвищиться до 8647 гривень, відповідно зростуть порогові вимоги для бронювання працівників.
Також запланована реформа ТЦК. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про створення нових селищних ТЦК з наданням їм статусу юридичної особи та повноважень щодо самостійного управління.