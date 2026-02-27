Мобілізація чоловіків віком 50+ із 1 березня: що варто знати

Під час воєнного стану в Україні на службу можуть призвати військовозобов'язаних чоловіків віком від 25 до 60 років. З 1 березня правила призову громадян у віковій категорії 50+ залишаються без змін.

Водночас є певні особливості, зокрема щодо того, на які посади можуть призначати чоловіків після 50 років. 24 Канал інформує, як відбуватиметься мобілізація з 1 березня.

У яких випадках мобілізують чоловіків віком від 50 років?

Згідно із українським законодавством, під час воєнного стану на службу можуть призвати громадян віком від 25 до 60 років, а також осіб 18 – 25 – у передбачених законом випадках.

Тож чоловіки віком 50+ підлягають мобілізації на загальних підставах, і з 1 березня ці норми залишаються без змін.

Водночас мобілізація чоловіків віком від 50 до 65 років можлива за умови, якщо вони придатні за станом здоров'я і це підтверджує комісія ВЛК, мають необхідну спеціальність та не мають чинного бронювання чи законної відстрочки від мобілізації.

До яких підрозділів можуть залучити громадян у віці 50+?

Чоловіків у віці від 50 до 65 років найчастіше можуть залучати до тилових або допоміжних підрозділів, де їхній досвід, вік та фізичні можливості будуть використані найбільш ефективно.

Військовозобов'язані у такій віковій категорії переважно обіймають посади водіїв, логістів чи інших фахівців тилу, хоч це і не є суворим правилом.

Мобілізації можуть уникнути особи, у яких є законні підстави для відстрочки, зокрема через стан здоров'я. А також військовозобов'язані, які мають чинне бронювання від мобілізації.

Які зміни у мобілізації відбудуться з 1 березня?