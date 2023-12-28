Скільки планують мобілізувати: в ОП пояснили плани про "500 тисяч"

Військове командування України не подавало запиту на мобілізацію 400 – 500 тисяч військових. Водночас такі цифри викликали у суспільства чимало побоювань.

Потреби в особовому складі в Україні додатково обговорюватимуть. Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів радник голови ОПУ Михайло Подоляк, додавши, що поки не мовиться про мобілізацію 500 тисяч осіб.

Читайте детально Новий законопроєкт про мобілізацію зареєстрований у Верховній Раді: все, що відомо

Цифри будуть уточнювати

Інтерв'ю з Михайлом Подоляком вийде сьогодні о 21 годині на нашому ютуб-каналі . Не пропустіть!

Найбільшого резонансу у суспільстві набули пропозиції щодо додаткової мобілізації 500 тисяч осіб. Водночас ці цифри ще не є остаточними.

Цифри у 400 – 500 тисяч дискутуються на рівні профільного комітету і на рівні військових. Крім того, це ж не мовиться про те, щоб одночасно взяти 500 тисяч, процес планують розтягнути на рік. Тому що війна велика, треба комплектувати нові бригади, проводити ротації, якщо ми хочемо провести певні демобілізації, також потрібно замінювати людей,

– зазначив Михайло Подоляк.

Варто розуміти, що лінія фронту простягається 1300 кілометрів, і там перебуває понад 400 тисяч окупаційних військових. Україні необхідно чимало бригад, аби їх стримувати.

"Це не питання навіть втрат, не питання поранених, це питання логістики, як такої, і великої війни, яка йде вже два роки. Тому до цифр треба спокійно ставитись, вони будуть продискутовані разом з військовими, і відповідні комітети вийдуть на ті цифри, які нам потрібні", – наголосив радник голови ОПУ.

Подоляк наголосив на тому, що не йдеться про одномоментну мобілізацію. Вона буде розтягнута у часі, з урахуванням того, що війна довга.

"Люди, які з патріотичних міркувань, абсолютно щиро пішли на початках воювати, зрозуміло, що фізично та психологічно не можуть воювати так довго. Їх треба якось замінювати, їх треба переводити через ротаційний механізм, і це треба все обговорити", – підсумував Подоляк.

Закон про мобілізацію: що потрібно знати