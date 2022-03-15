Мобілізація активно триває, – у Міноборони роз'яснили, кого призивають зараз

У Міністерстві оборони зазначили, що в Україні активно триває мобілізація. У відомстві роз'яснили, кого саме зараз призивають.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр в національному ефірі пояснила, кого зараз призивають в армію, повідомляє 24 канал.

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Міноборони про мобілізацію в Україні

На мобілізацію виділили 90 днів. Указ президент видав 24 лютого. Зараз загальна мобілізація активно триває,

– зазначила Маляр.

Вона пояснила, що жінок поки не мобілізовують. "У нас є військовозобов'язані жінки – це одна історія. Є ще пріоритет військово-облікових спеціальностей, які насамперед будуть потрібні", – зазначила заступниця міністра. Вона уточнила, що така потреба може виникнути, однак станом на 15 березня її немає.

Також Маляр пояснила, що робити тим людям, які змушені через війну переміщатися в інші регіони країни: "Такі люди повинні з'явитися у територіальний центр комплектування та повідомити про зміну місця проживання". Якщо особа підлягає мобілізації, то потрібно виконувати закон.

Представниця Міноборони звернула увагу, що українці повинні пам'ятати, що захист Батьківщини є конституційним обов'язком кожного громадянина і це справа всього народу.

Однак законодавство враховує, що навіть у час війни держава потребує фахівців різних галузей. Тому є процедури, коли підприємства бронюють своїх працівників на період мобілізації й на воєнний час. Йдеться про тих людей, які працюють у галузях, пов'язаних із забезпеченням людей їжею, перевезеннями тощо.

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Комплектування бойових військових частин насамперед проводять шляхом залучення резервістів, колишніх учасників АТО й ООС, з поступовим долученням до підрозділів військовослужбовців та військовозобов'язаних.