Батьків 3 і більше дітей теж можуть мобілізувати: за яких умов

В Україні військовозобов'язані чоловіки, які утримують трьох або більше дітей, підлягають відстрочки від мобілізації. Однак є винятки.

Право на відстрочку може бути втрачене батьком, якщо він не доведе факт утримання дітей. Це пояснив український адвокат Ярослав Куц, член комітету з інформаційної політики НААУ, у коментарі "Новини.Live".

Коли батька 3 дітей можуть мобілізувати?

Наприклад, якщо подружжя розлучене, а біологічний батько має заборгованість з аліментів понад 3 місяці, він може бути призваний до війська.

Важливо, щоб державна виконавча служба підтвердила, що боргу немає. Без відповідної довідки підстава для відстрочки зникає.

Адвокат зазначає, що закон не обмежується лише біологічними батьками. Небіологічний батько або вітчим, який офіційно опікується та утримує трьох і більше дітей, теж може отримати відстрочку, якщо офіційно оформив опікунство та підтверджує утримання дітей.

На практиці суди вже визнавали право на відстрочку для небіологічних батьків, які виконують ці умови.

Отже, головна умова для отримання відстрочки багатодітними батьками – довести, що вони реально утримують дітей, незалежно від того, чи є вони біологічними батьками чи опікунами.

