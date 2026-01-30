Батьків 3 і більше дітей теж можуть мобілізувати: за яких умов
- Військовозобов'язані батьки трьох і більше дітей можуть втратити відстрочку від мобілізації, якщо не доведуть факт утримання дітей.
- Небіологічні батьки або вітчими також можуть отримати відстрочку, якщо офіційно оформили опікунство і довели утримання дітей.
В Україні військовозобов'язані чоловіки, які утримують трьох або більше дітей, підлягають відстрочки від мобілізації. Однак є винятки.
Право на відстрочку може бути втрачене батьком, якщо він не доведе факт утримання дітей. Це пояснив український адвокат Ярослав Куц, член комітету з інформаційної політики НААУ, у коментарі "Новини.Live".
Коли батька 3 дітей можуть мобілізувати?
Наприклад, якщо подружжя розлучене, а біологічний батько має заборгованість з аліментів понад 3 місяці, він може бути призваний до війська.
Важливо, щоб державна виконавча служба підтвердила, що боргу немає. Без відповідної довідки підстава для відстрочки зникає.
Адвокат зазначає, що закон не обмежується лише біологічними батьками. Небіологічний батько або вітчим, який офіційно опікується та утримує трьох і більше дітей, теж може отримати відстрочку, якщо офіційно оформив опікунство та підтверджує утримання дітей.
На практиці суди вже визнавали право на відстрочку для небіологічних батьків, які виконують ці умови.
Отже, головна умова для отримання відстрочки багатодітними батьками – довести, що вони реально утримують дітей, незалежно від того, чи є вони біологічними батьками чи опікунами.
Останні новини про мобілізацію:
- Відстрочка від мобілізації за бронюванням може бути скасована після закінчення строку дії або у випадках, коли підприємство припиняє виконувати роботи для ЗСУ.
- У 2026 році відстрочку від призову можуть не надати студентам, які отримують другу вищу освіту, багатодітним батькам із заборгованістю по аліментах, або чоловікам, якщо одному з трьох дітей виповнилось 18 років.
- Мобілізація людей з інвалідністю в Україні можлива за умови добровільного підписання контракту з обраною бригадою. Чоловіки з інвалідністю можуть бути призвані, якщо відстрочка не оформлена і інформація про інвалідність невідома в ТЦК.