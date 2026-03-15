Контракт чи мобілізація: що обрати та чим відрізняються умови служби

В умовах повномасштабної війни українці можуть потрапити до війська як за мобілізацією, так і добровільно уклавши контракт із ЗСУ. Хоча обидва варіанти передбачають виконання військових обов'язків, між ними є суттєві відмінності в умовах служби, термінах та можливостях для військових.

Про різницю між форматами служби розповіли в Міністерстві оборони України.

Які переваги має служба за контрактом?

За словами Міноборони, рекрутинг дозволяє кандидату самостійно обрати форму служби.

Хоча добровільна мобілізація передбачає дещо швидше та гнучкіше оформлення, контракт забезпечує вищі юридичні гарантії щодо збереження посади та надає низку додаткових стимулів.

Зокрема, контракт має гнучкі строки: його укладають на період від одного до десяти років або до оголошення демобілізації. Для молоді також передбачена спеціальна програма Контракт 18 – 24, яка дозволяє укласти контракт строком на 1 або 2 роки.

Окрім цього, однорічний контракт також доступний для фахівців медичного та психологічного профілів, а також для громадян віком від 60 років.

У Міноборони наголосили, що військовослужбовці на контрактній службі отримують ряд переваг:

гарантія посади: протягом перших шести місяців гарантується робота на обраній посаді у підрозділі на підставі рекомендаційного листа командира;



протягом перших шести місяців гарантується робота на обраній посаді у підрозділі на підставі рекомендаційного листа командира; фінансова мотивація: за укладення першого строкового контракту передбачена одноразова грошова виплата. У 2026 році суми становлять: 26 624 грн (рядовий склад), 29 952 грн (сержантський та старшинський склад) і 33 280 грн (офіцерський склад);



за укладення першого строкового контракту передбачена одноразова грошова виплата. У 2026 році суми становлять: 26 624 грн (рядовий склад), 29 952 грн (сержантський та старшинський склад) і 33 280 грн (офіцерський склад); житлові програми: контрактники можуть скористатися пільговою державною іпотекою за програмою "єОселя";



контрактники можуть скористатися пільговою державною іпотекою за програмою "єОселя"; відстрочка: для молоді від 18 до 25 років контракт гарантує відстрочку від мобілізації на один рік після закінчення терміну служби.



для молоді від 18 до 25 років контракт гарантує відстрочку від мобілізації на один рік після закінчення терміну служби. повний соцпакет: усі стандартні соціальні гарантії військовослужбовця.

