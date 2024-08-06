У Раді готують законопроєкт, який дозволить командирам мобілізовувати чоловіків без ТЦК

У Верховній Раді напрацьовують законопроєкт, що дасть змогу командирам військових частин мобілізовувати охочих військовозобов'язаних у свій підрозділ без участі ТЦК.

Про це розповів народний депутат України, член парламентського Комітету з питань національної безпеки оборони та розвідки Федір Веніславський. До слова, раніше про опрацювання цієї ідеї повідомляв і Генштаб.

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Мобілізація без ТЦК

Федір Веніславський розповів, що на стадії обговорення в комітеті, нардепи акцентували на тому, що є військовослужбовці, які б хотіли служити в конкретних військових частинах. Тут є кілька способів потрапити туди – і один з варіантів це саме контракт.

Проте оскільки в країні діє воєнний стан, то є певні обмеження щодо строків укладання контрактів. Не усі, хто хоче служити або мобілізувався, готові підписати контракт.

Єдиний варіант був, коли командир відповідної військової частини чи військового формування давав відношення на конкретного військовозобов'язаного, тоді його мали направити саме в ту військову частину. Але представники ТЦК та СП мають свої розпорядки або замовлення Генштабу, і далеко не завжди готові були виконувати ці відношення від військових частин,

– каже Веніславський.

Нардеп зазначив, що наразі Генштаб разом із Міноборони та Комітетом ВР з питань нацбезпеки напрацював певний алгоритм, під який готується відповідна нормативно-правова база, аби "командири військових частин мали право, так само як і ТЦК та СП, виконувати місію залучення до служби в Збройних силах військовозобов'язаних, які готові мобілізуватись, але не готові укладати контракт".

За словами Веніславського, потрібно ще декілька днів, аби завершити усі необхідні процеси, і тоді законопроєкт буде презентовано суспільству.