Звільнення від служби колишніх "обмежено придатних" до 25 років: Генштаб не підтримав ініціативу

Не так давно в Україні скасували статус "обмежено придатний". Втім, і досі залишаються деякі недопрацювання, які не можуть виправити.

Зокрема, мовиться про те, щоб особам до 25 років, які колись були визнані "обмежено придатними", надати статус призовника. Наразі такі особи вважаються військовозобов'язаними.

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Чому в Генштабі не підтримують зміни в законі про мобілізацію

Військове командування України не підтримує законодавчі зміни, які б дозволили чоловікам до 25 років, що раніше мали статус "обмежено придатних", уникати мобілізації.

Згідно з відповіддю, Головне управління персоналу Генштабу отримувало для погодження кілька зареєстрованих у Верховній Раді України проєктів законів (№11379, №11379-1, №11379-2), які стосуються цих змін.

Зважаючи на те, що положеннями законопроєктів передбачається розширення категорій громадян, які будуть мати право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації… зазначені законопроєкти не були підтримані,

– зазначили у відомстві.

У Генштабі вважають, що частина громадян використовувала статус "обмежено придатних" для ухилення від проходження військової служби в мирний час. Там впевнені, що прийняття запропонованих змін знизить мобілізаційний ресурс війська.

"В умовах зменшення кількості і якості людського мобілізаційного капіталу під час тривалої збройної агресії Росії проти України, прийняття запропонованих змін створить загрозу виконання заходів з доукомплектування Збройних Сил України особовим складом і виконання ними завдань по захисту держави та відновлення її територіальної цілісності", – відповіли у Генштабі.

В якому статусі перебувають колишні "обмежено придатні"

Наразі, за чинним законодавством, особи до 25 років, що мали статус "обмежено придатних" і звільнялися від строкової служби у мирний час, але залишалися обмежено придатними у воєнний час, перебувають на обліку військовозобов’язаних та підлягають мобілізації.

В комітеті з національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради розглядаються законопроєкти, які покликані розв’язати цю колізію. Зокрема, пропонується прирівняти осіб до 25 років, які раніше мали статус "обмежено придатних" і стоять на обліку військовозобов’язаних, до призовників, і не мобілізувати їх до досягнення 25-річного віку.