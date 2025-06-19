Коли людину з інвалідністю все ж можуть мобілізувати: основні винятки

В Україні мобілізація триває з 24 лютого 2022 року, і чинне законодавство звільняє від призову осіб з інвалідністю. Водночас є винятки, за яких таких громадян все ж можуть залучити до служби.

Попри діючу норму про звільнення осіб з інвалідністю від мобілізації, законодавство допускає певні винятки. Часто мобілізовані не мають чинного підтвердження інвалідності або ж втрачають цей статус під час повторного огляду. Детальніше про це повідомляє 24 Канал із посиланням на OBOZ.UA.

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За законом – не підлягають мобілізації

Згідно Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, громадяни з інвалідністю І, ІІ або ІІІ групи не підлягають мобілізації. Це стосується як постійної інвалідності, так і тимчасової, з обов'язковим переглядом статусу через 6 або 12 місяців.

На період перегляду діагнозу особа звільнена від служби у лавах Збройних Сил України.

Коли все ж можуть мобілізувати

Існує три основні умови, за яких чоловіка з інвалідністю все ж можуть мобілізувати:

інвалідність анульовано за рішенням військово-лікарської комісії;

людина не має чинної відстрочки, навіть за наявності обмежень по здоров'ю;

військовозобов'язаний не стоїть на обліку в ТЦК і СП, а також не подав документи, що підтверджують інвалідність.

Без актуального медичного висновку та офіційного підтвердження статусу чоловіка можуть розглядати як придатного до військової служби.

Ще один варіант – це коли чоловіки з інвалідністю можуть добровільно вступити до ЗСУ за контрактом. Таке можливо, якщо у людини відносно задовільний стан здоров'я, який не заважає виконанню військових обов'язків. У такому разі обмеження не є перепоною для мобілізації, адже рішення приймається за особистим бажанням.

Винятки без підтверджень – ризик потрапити під призов

Людину можуть мобілізувати у загальному порядку як військовозобов'язаного. Така ситуація найчастіше трапляється, коли особа не підтримує свій обліковий статус у актуальному стані. Йдеться про випадки, коли є інвалідність, але:

не подала документів до ТЦК і СП;

не з'явилася на переогляд у визначений термін;

не оновила підтвердження діагнозу,

Її можуть мобілізувати у загальному порядку як військовозобов'язаного. Така ситуація найчастіше трапляється, коли особа не підтримує свій обліковий статус у актуальному стані.

Якщо у людини змінюється стан здоров'я, вона може пройти медичну комісію для зняття з військового обліку або відстрочки. Також варто пам'ятати, що за спробу ухилення від проходження ВЛК або подання недостовірної інформації можуть передбачатися санкції.

Нагадаємо, в Україні змінилися правила військового обліку, зняття та виключення тепер мають різні юридичні статуси, що впливають на мобілізацію та перетин кордону. Зняття з обліку є тимчасовим статусом з обов'язком стати на облік у новому місці, виключення є остаточним припиненням статусу військовозобов'язаного.