Водночас під час ухвалення рішення враховують не лише дату народження, а й стан здоров'я, військову спеціальність та потреби Збройних Сил України.

Передусім враховується стан здоров'я військовозобов'язаного. Крім цього, значення мають наявність військово-облікової спеціальності, бойового досвіду та професійних навичок, які можуть бути корисними для армії.