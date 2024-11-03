Мобілізація чоловіків 50 – 60 років: чи є зміни у листопаді

В Україні триває загальна мобілізація, а це означає, що отримати повістку та бути призваним до лав ЗСУ можуть усі військовозобов'язані громадяни. Що стосується вікової групи 50 – 60 років, то суттєвих змін у законодавстві не відбулось.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на представників Волинського ТЦК та СП.

Дивіться також Мобілізація у листопаді: чи можуть вручити повістку не за місцем прописки

Мобілізація осіб 50 – 60 років здійснюється на загальних умовах, з урахуванням придатності, стану здоров'я військовозобов'язаного, його спеціалізації та досвіду.

Змін щодо цієї вікової категорії не було

При цьому у Волинському ТЦК зазначили, що останнім часом у мережі з'явились повідомлення про те, що мовляв, чоловіків 50-60 років не будуть мобілізовувати. Однак, жодних заборон щодо призову цієї вікової категорії не було.

"Щодо "сенсації" навколо новини, що чоловіків віком від 50 до 60 років не будуть мобілізувати, зазначаємо, що заборони щодо призову на військову службу громадян даної вікової категорії немає", – зазначили в ТЦК та СП.

Натомість є відповідне розпорядження щодо мобілізації осіб цього віку. Як наголосили військові, документ має на меті лише врегулювати процес мобілізації, але не змінювати.