ЦАХАЛ розішле 54 тисячі повісток студентам ультраортодоксальних семінарій

Армія оборони Ізраїлю заявила про намір надіслати 54 тисячі повісток студентам ультраортодоксальних юдейських семінарій. Таким чином ЦАХАЛ хоче залучити до ізраїльського війська більше представників цієї спільноти.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters та Jerusalem Post.

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Як ЦАХАЛ хоче призвати до армії студентів ультраортодоксальних семінарій

Більшість призовників – харедими (самоназва ультраортодоксальних євреїв – 24 Канал) віком близько 26 років. У 2026 році ЦАХАЛ планує залучити до лав армії 4 800 представників цієї спільноти, що на 3 тисячі більше, ніж у попередні роки.

Водночас військове командування закликає уряд запровадити суворіші санкції проти ухилянтів. За словами представників армії, у в'язницях вже є 250 – 300 місць для тих, хто ігнорує повістки, і це число можуть збільшити. Також планується створення окремої роти поліції для затримання порушників.

Серед інших запропонованих змін – новий підхід до виявлення ухилянтів. Якщо раніше військові мусили заходити у райони компактного проживання харедимів або бедуїнів, то тепер перевірки можуть відбуватися в аеропортах та інших громадських місцях, де можуть з'явитися призовники.

Наразі, за оцінками Jerusalem Post, з 14 тисяч потенційних порушників третина вже на межі арешту. Упродовж наступних місяців це число може зрости до 35 тисяч – переважно внаслідок призову ультраортодоксів.

Такий крок викликав критику з боку двох ультраортодоксальних партій у керівній коаліції прем'єра Беньяміна Нетаньягу. Вони побоюються, що служба разом зі світськими ізраїльтянами, зокрема жінками, становитиме загрозу релігійній ідентичності харедимів.

У відповідь у ЦАХАЛ пообіцяли створити для них окремі умови, що відповідатимуть релігійному способу життя, а також запровадити програми інтеграції. Самі повістки вже планують надсилати з липня.

В Ізраїлі військова служба триває від 24 до 32 місяців і є обов'язковою з 18 років для більшості єврейських громадян. Араби, які становлять 21% населення, зазвичай звільнені від обов'язкової служби, хоча частина з них добровільно йде до армії.

У 2024 році Верховний суд скасував звільнення від служби для студентів ультраортодоксальних семінарій. Тоді планувалося призвати 24 тисячі осіб, однак фактична явка була низькою. Це спричинило масштабні протести в країні.

Ультраортодоксальні юдеї із релігійних міркувань найчастіше не служать в ізраїльській армії.