Хто з чоловіків не підлягає мобілізації в липні та що потрібно зробити для оформлення відстрочки

З 1 липня в Україні продовжує діяти воєнний стан і загальна мобілізація, однак частина військовозобов'язаних не підлягає призову або може отримати відстрочку. Законодавство визначає чіткий перелік підстав – від віку та стану здоров'я до сімейних обставин і бронювання.

24 Канал детальніше розповідає про те, кого можуть не мобілізувати у липні.

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Хто не підлягає мобілізації у липні?

До категорій громадян, яких не можуть мобілізувати, належать:

чоловіки до 25 років, які не проходили строкову службу або базову військову підготовку;

чоловіки від 60 років і старше;

працівники силових і правоохоронних органів;

особи, визнані військово-лікарською комісією непридатними до служби за станом здоров’я. Окремо враховується стан здоров'я.

До переліку захворювань, які можуть стати підставою для непридатності, належать психічні розлади, хвороби нервової, серцево-судинної, дихальної, травної систем, інфекційні захворювання, онкологія, хвороби крові, шкіри, опорно-рухового апарату та інші патології. Водночас вирішальним є не сам діагноз, а ступінь порушення функцій організму.

Хто має право на відстрочку?

Відстрочку від мобілізації можуть отримати:

особи з інвалідністю будь-якої групи;

громадяни, які доглядають за родичами з інвалідністю I–II групи або тяжкохворими;

батьки трьох і більше дітей до 18 років;

одинокі батьки;

батьки дітей з інвалідністю або тяжкими захворюваннями;

студенти денної та дуальної форми навчання, аспіранти та докторанти.

Бронювання та інші підстави

Ще однією підставою для звільнення від мобілізації є бронювання. Воно надається працівникам держорганів і критично важливих підприємств за наявності офіційного статусу та оформлення за встановленими правилами. Під час воєнного стану вимоги до бронювання поступово посилюються, тому важливо стежити за змінами в законодавстві.

Також окремі категорії громадян можуть отримати тимчасову відстрочку. Зокрема, це стосується колишніх військовослужбовців 18 – 25 років після річної контрактної служби – їм надається відстрочка на один рік після звільнення.

Навіть за наявності підстав для відстрочки потрібно подати заяву до ТЦК та надати підтверджувальні документи:

висновок ВЛК або довідку про інвалідність,

документи про навчання, роботу або бронювання.

Без офіційного звернення та підтверджень скористатися правом на відстрочку неможливо.

Нагадаємо, під час воєнного стану в Україні військовозобов'язані чоловіки 25 – 60 років зобов'язані з'являтися за повістками, які можуть вручатися особисто або надсилатися поштою. У разі ігнорування передбачені штрафи від 17 до 25,5 тисяч гривень, можливий розшук і навіть кримінальна відповідальність у разі ухилення від мобілізації. ТЦК наголошують, що кожна повістка є офіційним викликом, а неявка без поважних причин має правові наслідки.