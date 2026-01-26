Коли можлива мобілізація людей з інвалідністю
- Мобілізація людей з інвалідністю в Україні можлива за умови добровільного підписання контракту з обраною бригадою.
- Чоловіки з інвалідністю можуть бути призвані, якщо відстрочка не оформлена і інформація про інвалідність невідома в ТЦК.
Мобілізація в Україні під час воєнного стану стосується більшості чоловіків віком від 25 до 60 років. Люди з інвалідністю можуть отримати відстрочку, але серед чоловіків з важкими захворюваннями є й ті, хто хоче стати військовослужбовцями.
Мобілізація людей з інвалідністю передбачена статтею 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
Як люди з інвалідністю можуть мобілізуватися?
Охочі приєднатися до ЗСУ люди з важкими захворюваннями часто ставлять питання, чи беруть з інвалідністю в армію.
Відомо, що чоловіки з будь-якою групою можуть підписати контракт з обраною бригадою, якщо захочуть. Це єдиний варіант, коли мобілізація осіб з інвалідністю буде законною – якщо добровольця візьмуть до армії.
Такого чоловіка можуть призвати, якщо у нього є інвалідність, але про неї не знають в ТЦК і відстрочка офіційно не оформлена. У такому разі мобілізація буде законною, адже в особи немає ніяких підстав для звільнення. Тому таким українцям потрібно самостійно подати заяву і стежити за тим, щоб відстрочка відображалася в застосунку Резерв+.
Які останні новини про мобілізацію?
Нагадаємо, що юнаки 2009 року народження повинні стати на військовий облік до 31 липня 2026 року. Наразі під час постановки на військовий облік призовників військово-лікарську комісію не потрібно проходити. Натомість медогляд стане обов'язковим безпосередньо перед направленням на базову військову службу та перед початком практичних занять з базової загальновійськової підготовки.
До слова, у Міноборони пояснили, що військові ЗСУ мають право на щорічну грошову допомогу для оздоровлення, яка дорівнює місячному грошовому забезпеченню.