Новий закон, виїзд за кордон і е-повістки: якою може бути мобілізація в лютому 2024

Війна з Росією триває, у лютому вже буде 2 роки з початку повномасштабного вторгнення. Триває і воєнний стан, а з ним і мобілізація. Наразі у Верховній Раді проходить обговорення новий законопроєкт (№ 10449), який суттєво змінить правила мобілізації, але поки його не ухвалили і він не підписаний Президентом, діють старі, добре всім відомі правила, які не зміняться у лютому 2024 року.

Війна з Росією триває, в лютому вже буде 2 роки з початку повномасштабного вторгнення. Триває і воєнний стан, а разом з ним і мобілізація. Наразі у Верховній Раді проходить обговорення новий проєкт закону (№ 10449), який суттєво може змінити правила мобілізації.

Та поки його не ухвалили й він не підписаний президентом, діють старі, добре всім відомі правила, які не зміняться в лютому 2024 року. 24 Канал нагадує про них, а також розповідає, що може змінитися в процесі мобілізації.

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Хто підлягає під мобілізацію в лютому 2024 року

Загальна мобілізація відбувається в умовах воєнного стану. Його оголосили на початку "повномасштабки" та з того часу Верховна Рада 8 разів голосувала за його чергову пролонгація на 90 діб. Нині офіційно воєнний стан діє до 14 лютого 2024 року, але всі ми розуміємо, що це суто технічна дата. Найімовірніше незабаром народні депутати продовжать воєнний стан ще на 90 діб.

Правила та порядок загальної мобілізації визначають наразі чинні закони та нормативно-правові акти:

"Про Мобілізаційну підготовку та мобілізацію",

"Про військовий обов'язок і військову службу",

Постанова Кабміну № 1487 про затвердження "Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів".

Наказ № 402 Міністерства оборони про затвердження "Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України".

Саме на підставі цих документів проводиться мобілізація в лютому 2024 року. Зміни, на які всі так чекають і про які вже всім все відомо, наразі не діють.

Хто підлягає загальній мобілізації у лютому 2024 року в обов'язковому порядку:

чоловіки у віці від 18 до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров'я, якщо вони мають військовий досвід;

наразі чоловіки у віці від 27 (а не 25, як планується) до 60 років, які придатні та обмежено придатні за станом здоров'я, якщо вони не мають досвіду військової служби;

чоловіки у віці від 18 до 60 років, які зняті та виключені з військового обліку, однак визнані придатними або обмежено придатними на підставі рішень ВЛК.

Хто може бути добровільно мобілізований у лютому 2024 року:

призовники віком від 18 до 27 років, які раніше не брали участь у виконанні строкової служби – на службу за контрактом;

люди з інвалідністю, а також ті, хто отримав право на відтермінування від мобілізації через сімейні обставини, будуть служити за місцем проживання.

Чи підпадають жінки під мобілізацію?

Жінки віком до 60 років, які придатні за станом здоров'я, також можуть бути мобілізовані до лав сил оборони, але виключно ДОБРОВІЛЬНО.

Що буде з повістками

З 1 жовтня 2023 року працює військовий облік жінок. Але наразі він стосується тільки жінок, які мають медичні спеціальності.Крім того, закон передбачає 3-річну відстрочку. Але ніхто не забороняє робити це добровільно.

Підставою для мобілізації в лютому 2024 року досі залишається повістка. Після вручення повістки необхідно обов'язково прибути у ТЦК і СП.

Повістка має бути вручена особисто військовозобов'язаному, а той повинен поставити підпис про її отримання. В разі відмови складається акт про відмову від отримання повістки.

Види повісток

для уточнення даних;

на проходження ВЛК;

мобілізаційне розпорядження (видається, якщо медкомісія визнала придатним для військової служби);

для призову на строкову військову службу (в умовах воєнного стану не вручається).

Хто має право вручати повістку:

представники органів місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ, організації, де працює військовозобов’язаний незалежно від форми власності та підпорядкування;

керівники закладів освіти;

управителі багатоквартирних будинків (ЖЕК і ОСББ);

посадові особи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (необов'язково керівники).

Хто не має права вручати повістку:

поліцейські;

військовослужбовці (в тому числі представники ТрО);

посадові особи Державної прикордонної служби України.

"Стріляти в коліна" не будуть – Україна правова держава

Наприкінці січня 2024 року в мережі став вірусним уривок з інтерв’ю командира 118 бригади ТрО Анатолія Стуженка черкаському виданню "18 000". У ньому військовий розмірковує про проблеми мобілізації та закликає до жорстоких та рішучих дій щодо тих, хто не горить бажанням йти на захист Батьківщини.

В цілому слушні думки бойового командира були зіпсовані необдуманим пасажем про те, що потрібно прострілювати коліна тим, хто не хоче виходити з машини при перевірці.

Регіональні журналісти хайпують на емоційній заяві військового:

Варто розуміти, що такі слова – це мед на вуха російській пропаганді та неодмінний переляк для потенційних ухилянтів.

Мусимо засмутити перших та заспокоїти других – такого точно не буде. Україна – правова держава, яка не планує та не планувала незаконних репресивних заходів щодо власних громадян. Але розслаблятися також не варто – нині українські законодавці докладають усіх зусиль, щоб придумати, як заохотити до мобілізації в легальний спосіб.

Втім, вони будуть реалізовані лише в майбутньому, у новому законі.

Насильницька мобілізація на вулицях – це неправильно. Я попросив, щоби новий закон про мобілізацію повністю унеможливлював це. Сьогодні розв'язати це питання можна більш сучасним способом,

– президент Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD.

Що може передбачати новий закон про мобілізацію Новий закон (який наразі лише законопроєкт № 10449, 30 січня 2024 року Кабмін затвердив оновлену версію проєкту закону про мобілізацію та передав її до Верховної Ради на розгляд) – зараз лише побажання на майбутнє, доки за нього не проголосують у двох читаннях депутати й він не буде підписаний президентом.



Прогнозувати, коли це станеться, не варто, адже це може бути як "режим скаженого принтера", так і поступовий та не швидкий розгляд, також законопроєкт може бути відхилено або відкликано, як вже було з попередніми.

Як зміниться мобілізація 2024, якщо буде ухвалення законопроєкту № 10449

Зменшення призовного віку та скасування строкової служби:

призовний вік зменшується з 27 до 25 років;

строкову службу буде скасовано, а замість неї — базовий військовий вишкіл на 5 місяців;

після мобілізації всі повинні пройти обов'язковий військовий вишкіл строком 2 – 3 місяці.

Демобілізація фронтовиків:

демобілізація після 36 місяців служби на фронті.

Особистий е-кабінет та Е-повістки:

оновити дані можна буде не лише в ТЦК та СП, а й онлайн в особистому кабінеті чи в ЦНАПі;

особистий кабінет планується створити на базі реєстру військовозобовʼязаних "Оберіг";

до особистого кабінету можуть надходити електронні повістки.

Виїзд за кордон і переїзд

Для виїзду за кордон усім чоловікам від 18 до 60 років необхідно додатково пред'явити військовий квиток з відміткою про зняття з обліку в ТЦК та СП.

Військовозобов'язані можуть безперешкодно переїжджати в інші міста без дозволу ТЦК та СП, але повинні стати на облік за новою адресою.

Відповідальність ухилянтів і обмеження прав

За кордоном українці віком від 18 до 60 років, які є призовниками, військовозобов’язаними або резервістами, зможуть скористатися послугами в дипломатичних установах тільки за наявності військово-облікових документів.Винятком є оформлення посвідчення на повернення в Україну, оформлення спадщини або документів на дітей, якщо один із батьків іноземець. Також заяви до дипвідомства можуть подавати арештовані, затримані чи позбавлені волі за кордоном.

Якщо військовозобов’язаний добровільно протягом 10 днів з дня вручення повістки не з'явився до ТЦК та СП або закордонної дипломатичної установи України (якщо перебуває за межами держави), його можуть обмежити:

в праві на виїзд за межі України,

в праві керування транспортним засобом,

накласти арешт на кошти та інші цінності у банках та інших депозитарних установах. Але виключно за рішенням суду.

Що з держслужбовцями

Скасовуються відстрочки від призову для держслужбовців, але бронь мерів, голів селищних рад і територіальних громад зберігається.

Хто не підлягатиме мобілізації

Звільняються від військової служби людей з інвалідністю всіх груп;

Особи з інвалідністю II та III груп, які оформили її за час “повномасштабки”, мають пройти повторний огляд на непридатність до військової служби. Ця норма не стосується чоловіків, які отримали інвалідність II та III груп після захворювання або поранення під час захисту України;

Звільняються від призову на військову службу жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів.

Звільнені з полону військові матимуть додаткові 90 днів відпустки зі збереженням виплат, якщо продовжать службу.

Мобілізація жінок

Новий закон про мобілізацію не принесе українським жінкам нічого нового. Придатні до військової служби жінки, які мають медичну чи фармацевтичну спеціальність, підлягають обліку.

Ті жінки, які мають спеціальність або професію, споріднену з військово-обліковою, – за бажанням.

Жінки, які вже перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані або залучені для оборонних робіт у воєнний час добровільно.