Кого з чоловіків віком понад 50 років не мобілізують у лютому

Воєнний стан і загальна мобілізація в Україні продовжені до 4 травня 2026 року. За законодавством, під час їх дії на службу можуть призивати чоловіків віком від 18 до 60 років.

Чоловіки старше 50 років підлягають мобілізації за загальними правилами, пише Obozrevatel.

Дивіться також Швидке бронювання від мобілізації з 1 лютого: чого чекати працівникам та роботодавцям

Кого не мобілізують з чоловіків 50+?

Серед чоловіків від 50 до 60 років не підлягають призову ті, хто:

мають передбачені законом підстави для відстрочки, зокрема медичні протипоказання, підтверджені військово-лікарською комісією;

працюють на підприємствах та установах, що забезпечують критично важливі потреби економіки та оборони.

Також мобілізації не підлягають чоловіки, яким виповнилося 60 років – граничний вік для служби.

Проте вони можуть добровільно служити за так званим контрактом 60+, який укладається на один рік після проходження медичної комісії та виконання інших вимог.

Що відомо про контракт 60+?

Хто може служити

Громадяни 60+ з високою мотивацією та унікальним досвідом у різних сферах.

Добровольці проходять медичний огляд і потрібну перевірку, контракт укладається лише з тими, хто придатний.

Служба можлива на один рік з автоматичним завершенням після закінчення воєнного стану, з можливістю продовження.

Де можна служити

Пріоритет надається небойовим посадам: тилові частини, зв'язок, логістика, ремонт, навчальні центри, ТЦК, водії, діловоди, інструктори.

Можна також претендувати на рядові, сержантські та офіцерські посади, якщо були звільнені після 2015 року.

Винагорода та пільги

Зарплата від 20 тисяч гривень на місяць, плюс надбавки за посаду, вислугу, складність умов.

Підйомні виплати до 100 тисяч гривень, один рік служби зараховується як півтора року пенсійного стажу.

Повне медичне забезпечення, безкоштовний транспорт, знижки на комунальні послуги, можливість пільгової іпотеки під 3%.

Як підписати контракт