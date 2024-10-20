"Фішка" Бистрикіна: як Росія змушує воювати проти України мігрантів, і у чому це загроза для ТОТ

Влітку 2024 року держдума ухвалила законопроект, який дозволяє позбавляти набутого громадянства за непостановку на військовий облік. Іноземці зобов'язані стати на облік у військкоматі за два тижні після отримання паспорта.

У такий спосіб Кремль отримав можливість насильно відправляти колишніх мігрантів на війну, уникаючи нової мобілізації. Рупором цієї політики став голова Слідчого комітету Олександр Бастрикін. Він заявив, що в ході рейдів проти мігрантів силовики змусили піти на фронт 10 тисяч людей. Цей підхід у рекрутингу Бистрикін назвав своєю "фішкою".

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Однак відмовники таки є

Російські ЗМІ з'ясували, що з початку набуття чинності закону щонайменше 12 росіян позбавили придбаного громадянства за відмову воювати в Україні

Так, поліція Хабаровського краю через суд позбавила громадянства трьох натуралізованих росіян, які не стали на військовий облік. Там зазначили, що таке відбувається вперше на Далекому Сході. Позбавлених громадянства чоловіків зобов'язали залишити Росію.

Також поліція разом із військкоматом позбавила набутого громадянства двох мешканців Москви. Їм також наказали залишити країну. 11 жовтня силовики у Челябінську після рейду позбавили громадянства ще чотирьох натуралізованих росіян.

13 вересня стало відомо, що красноярське МВС через суд позбавило громадянства за відмову йти в армію місцевого лікаря-реаніматолога Мірзомухаммада Карімова. Він отримав громадянство у 2018 році, а у травні 2024 року був засуджений до штрафу 60 тисяч рублів за ухилення від служби.

Перших двох громадян позбавили паспортів за відмову йти воювати ще до ухвалення відповідного закону. У грудні 2023-го суд у Челябінську анулював паспорти двох громадян, пославшись на порушення ними зобов'язання дотримуватись законів Росії, дане при вступі до громадянства.

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Українські правозахисники вважають, що закон про позбавлення громадянства дозволить владі Росії насильно забирати на фронт мешканців окупованих територій України, які стали примусовими громадянами країни-агресорки. Так, Анісія Синюк з Центру прав людини зазначає, що українці на ТОТ піддаються тиску, через який змушені отримувати громадянство Росії. А відтак це додаткове знаряддя для загарбників, аби залучити їх до окупаційного війська.