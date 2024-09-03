Житель Сумщини звинуватив Верховинський ТЦК у незаконній мобілізації: там відповіли

Уродженець Сумської області Микола Решетняк звинуватив військовослужбовців ТЦК та СП на Прикарпатті у насильній мобілізації та підробці документів. В обласному ТЦК опублікували коментар щодо цих заяв.

Військовослужбовці зазначають, що мали право на мобілізацію чоловіка.

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Деталі інциденту у Верховині

Сум'янин Микола Решетняк розповів, що час перевірки документів на перевалі у Верховинському районі 30 серпня, він показав своє приписне посвідчення та повістку на 3 вересня у Сумський центр комплектування.

Представники ТЦК та прикордонники витягли мене з мікроавтобуса, силоміць заштовхали в автомобіль і без жодних протоколів чи пояснень доставили до ТЦК Верховини. Телефон був відібраний, зв'язком користуватися не дозволяли. Під час цього інциденту зі мною були свідки, серед яких і юрист, якому не дозволили супроводжувати мене,

– написав Микола Решетняк у Facebook.

Чоловік звинуватив військовослужбовців у підробці документів. Микола Решетняк стверджує, що не підписував виданий йому військовий квиток, як і протокол про проходження військово-лікарської комісії. За його словами, йому обіцяли додаткове обстеження, яке так і не провели.

В Івано-Франківському ТЦК відповіли, що мали право мобілізувати Миколу Решетняка, оскільки той мав повістку, виписану Сумським РТЦК.

"Він мав прибути 3 вересня 2024 року на 12.00 до цього територіального центру. Натомість він відправився у зовсім протилежному напрямку, де 30 серпня і завершив свою карколомну подорож", – пишуть у ТЦК.

З 1 вересня Микола Решетняк проходить військову підготовку у навчальному центрі в Рівному.