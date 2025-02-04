Жорстка "дідівщина": у ГУР розповіли, що відбувається з жителями ТОТ, яких мобілізувала Росія

Російська армія продовжує незаконно мобілізовувати чоловіків із тимчасово окупованих територій України. Після цього жителі ТОТ потрапляють у притаманні для армії країни-агресорки жорна жорстокої “дідівщини”.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

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Який процес проходять незаконно мобілізовані жителі ТОТ

За інформацією проєкту "Хочу Жить", восени 2024 року 30 незаконно мобілізованих Росією громадян з тимчасово окупованих районів Херсонської та Запорізької областей потрапили в одну з військових частин на території анексованого Криму.

Сержантами для них росіяни призначили вихідців з Кавказу, які розпалюють міжетнічну ворожнечу, систематично влаштовують побиття незаконно мобілізованих з окупованих українських територій, підривають у казармах навчальні гранати, створюють нестерпні умови перебування, примушують спостерігати за проведенням намазу,

– зазначили в українській розвідці.

У ГУР також зазначили, що, окрім систематичного приниження від кавказьких "командирів", незаконно мобілізовані також скаржаться на жахливе і недостатнє харчування.

Що доводиться переживати мобілізованим українцям з ТОТ / Відео ГУР МО

Представники розвідки нагадали, що з 31 жовтня по 31 грудня 2024 року Росія на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей примусово мобілізувала близько 300 чоловіків.

"Незаконний призов на окупованих територіях – черговий воєнний злочин Росії", – резюмували в ГУР.

Зверніть увагу! У розвідці підкреслили, що кожен, хто став жертвою примусової мобілізації, має шанс покинути окупаційну армію та не брати участі у злочинній війні Росії проти України завдяки проєкту "Хочу Жить".



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