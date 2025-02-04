Жорстка "дідівщина": у ГУР розповіли, що відбувається з жителями ТОТ, яких мобілізувала Росія
- Російська армія незаконно мобілізує чоловіків з тимчасово окупованих територій України, які потрапляють під жорстоку "дідівщину" у військчастинах ворога, пише ГУР.
- Мобілізовані з окупованих територій скаржаться на побиття, етнічну ворожнечу, недостатнє харчування та нестерпні умови перебування.
- Українська розвідка наголошує, що кожен, хто став жертвою примусової мобілізації, може покинути окупаційну армію через проєкт "Хочу Жить".
Російська армія продовжує незаконно мобілізовувати чоловіків із тимчасово окупованих територій України. Після цього жителі ТОТ потрапляють у притаманні для армії країни-агресорки жорна жорстокої “дідівщини”.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.
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Який процес проходять незаконно мобілізовані жителі ТОТ
За інформацією проєкту "Хочу Жить", восени 2024 року 30 незаконно мобілізованих Росією громадян з тимчасово окупованих районів Херсонської та Запорізької областей потрапили в одну з військових частин на території анексованого Криму.
Сержантами для них росіяни призначили вихідців з Кавказу, які розпалюють міжетнічну ворожнечу, систематично влаштовують побиття незаконно мобілізованих з окупованих українських територій, підривають у казармах навчальні гранати, створюють нестерпні умови перебування, примушують спостерігати за проведенням намазу,
– зазначили в українській розвідці.
У ГУР також зазначили, що, окрім систематичного приниження від кавказьких "командирів", незаконно мобілізовані також скаржаться на жахливе і недостатнє харчування.
Що доводиться переживати мобілізованим українцям з ТОТ / Відео ГУР МО
Представники розвідки нагадали, що з 31 жовтня по 31 грудня 2024 року Росія на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей примусово мобілізувала близько 300 чоловіків.
"Незаконний призов на окупованих територіях – черговий воєнний злочин Росії", – резюмували в ГУР.
Зверніть увагу! У розвідці підкреслили, що кожен, хто став жертвою примусової мобілізації, має шанс покинути окупаційну армію та не брати участі у злочинній війні Росії проти України завдяки проєкту "Хочу Жить".
Для цього можна звернутися за телефонами: +38 044 350 89 17 або у телеграмі чи вотсапі +38 095 688 68 88, +38 093 688 68 88, +38 097 688 66 88.