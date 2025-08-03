В Україні триває мобілізація, і до війська можуть призвати чоловіків віком до 60 років. Однак для вікової категорії 50+ діють певні особливості.

Зазначимо, що для чоловіків віком від 50 років потрапити до бойових підрозділів значно складніше. Детальніше про особливості мобілізації цієї категорії – у матеріалі 24 Каналу.

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Як відбувається мобілізація чоловіків віком 50+?

Згідно із Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", процедура призову та обов’язки для всіх військовозобов’язаних є однаковими, якщо особа не має підстав для відстрочки.

Право на звільнення від служби мають ті, хто:

непридатний через проблеми зі здоров'ям;

має інвалідність будь-якої групи;

досяг 60-річчя;

має на утриманні трьох і більше дітей віком до 18 років;

доглядає за близькими з інвалідністю;

є опікуном чи піклувальником людини, яка не може про себе самостійно подбати, або дитини/дітей-сиріт.

Найчастіше після 50 років чоловіків не мобілізують саме через проблеми зі здоров’ям. Хвороби не дозволяють такій людині повноцінно служити в армії.

Де служать чоловіки старше 50 років?

Призначення місця служби насамперед залежить від наявності бойового досвіду та військової спеціальності. Також варто враховувати, що мобілізація чоловіків до 50 років і після – значно відрізняється. Осіб старшого віку зазвичай не направляють у штурмові бригади, хіба що за їхньою згодою.

Найчастіше чоловіків після 50 років розподіляють до підрозділів тилового забезпечення. Якщо у військовозобов’язаного є відповідна військово-облікова спеціальність, то за нею людина і йде служити. Наприклад, водієм, механіком, зв'язківцем, електриком тощо.

У разі відсутності військової спеціальності та досвіду служби, людина спершу проходить спеціальну підготовку, де здобуває необхідні знання та навички. Після цього її розподілять далі. Інколи таких військовозобов’язаних залучають до роботи на оборонних підприємствах.

Загалом, чим ближче чоловік до 60 років, тим рідше його призивають. Досягнувши цього віку, військовозобов’язаний має право подати рапорт на звільнення. Однак до того моменту його мобілізація вважається законною.