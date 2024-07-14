Чи мобілізують усіх, хто оновив дані: у Міноборони зробили заяву

До 16 липня військовозобов'язані мають оновити персональні дані в ТЦК. У Міноборони пояснили, чи обов'язково їх усіх призовуть на військову службу.

Станом на 14 липня близько 3 мільйонів українців оновили дані у ТЦК. Потреби ЗСУ для призову під час мобілізації значно менші. Тому не всі громадяни, які оновили облікові дані, будуть мобілізовані на військову службу. На цьому наголосив директор Департаменту кадрової політики МОУ Марк Андрусяк.

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Навіщо потрібне оновлення даних

За словами Андрусяка, оновлення даних, передбачене законом, створене для справедливого підходу. Тепер держава розумітиме, скільки людей потенційно можна призвати до армії, скільки заброньованих. Буде повна картина, яка дозволить планувати, зокрема мобілізаційні процеси.

Нагадаємо, що оновити дані мають чоловіки віком від 18 до 60 років. Це повинні також зробити жінки, які здобули освіту за медичними або фармацевтичними спеціальностями.

Громадяни мають оновити наступні дані: прізвища, імені та по батькові, дати народження, адреси проживання, номера телефону, адреси електронної пошти за наявності, місця народження та інших персональних відомостей – освіта, сімейний стан, місце роботи тощо.

Для тих, хто не оновить дані вчасно, передбачений штраф у розмірі від 17 до 25 тисяч. Накладання штрафу відбуватиметься не автоматично, а протягом 3 місяців від моменту виявлення правопорушення до одного року від моменту його вчинення.