Росія живе у передчутті катастрофи, і вона справді наближається, – Капустін

На теперішньому етапі війни Росія зіштовхнулась з низкою серйозних проблем, вирішення яких може бути занадто дорогим для путінського режиму. Коренем усіх проблем є саме фінансові труднощі.

Україна активно працює над тим, щоб грошей у Росії ставало ще менше, зокрема на це спрямовані й удари по НПЗ. Зрештою, це може мати фатальні наслідки для Росії – таку думку в інтерв'ю для 24 Каналу висловив командир і засновник Російського добровольчого корпусу Денис "WhiteRex" Капустін.

Чому на Росію може чекати катастрофа?

За останні місяці Росія втрачає на фронті більше людей, ніж може набрати. Охочих підписати контракт стає дедалі менше, тож серед росіян зростає напруга – все більше факторів свідчать про те, що Володимир Путін готується до оголошення повної мобілізації.

Не секрет, що Росія живе очікуванням тотальної мобілізації, тому що контрактна модель поступово себе вичерпала. Головним джерелом контрактників були саме регіони, а жителі великих міст, як Москва чи Пітер, м'яко кажучи, не дуже охоче йдуть воювати,

– зазначив Денис Капустін.

Для того, аби росіянин підписав контракт, йому платять серйозну грошову винагороду. У різні часи виплати коливалися від 200 тисяч і аж до 4,5 мільйона рублів. Сума значною мірою залежала від регіону та часу. Так, влітку і восени 2025 року в Росії спостерігалась перша хвиля кризи рекрутингу. Саме тоді деякі регіони пропонували захмарні виплати за контрактом – від 2 до 4 мільйонів рублів.

Проте довго платити подібні суми російська влада не могла. А зараз – не може й поготів.

"Якщо людина не пішла на війну за 2,5 мільйона рублів, то за 1,5 – не піде тим паче. За 3 мільйони – можливо, й піде, але ці 3 мільйони ще потрібно десь взяти. Зараз стан економіки такий, що грошей об'єктивно не вистачає", – пояснив Капустін.

У будь-якій іншій країні така ситуація спонукала б владу думати про закінчення війни, однак Володимир Путін переконаний, що все ще можна виправити, якщо війну продовжувати. Тож доводиться шукати інший вихід.

Якщо люди не йдуть на війну за гроші, значить їх мобілізують. Тож російське суспільство зараз значною мірою живе у передчутті катастрофи, що насувається. Я переконаний, так це і буде, бо чергова хвиля тотальної мобілізації, яка, ймовірно, тепер зачепить великі міста, стане великою проблемою, – підсумував командир РДК.

Важливо додати, багато експертів вважають, що оголошення повної мобілізації у Росії готують на осінь. А саме – після проведення виборів до Держдуми.

Повне інтерв'ю з Денисом Капустіним: дивіться відео