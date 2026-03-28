У Росії не бачать потреби у новій хвилі мобілізації. Окупантам наразі вистачає тих, хто воює проти Україніи за контрактом.

Про це повідомив заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, передає пропагандистське росЗМІ "РИА Новости".

Чи мобілізує Росія ще людей?

За словами Медведєва, в Росії поки немає жодної потреби оголошувати нову хвилю мобілізації. Пов'язано це, мовляв, з тим, що наразі на війні проти України воює достатньо контрактників.

Тих осіб, які уклали договір, контракт про несення військової служби у військах для участі в Об'єднаному угрупуванні військ у ході (так званої – 24 Канал) спеціальної військової операції цілком достатньо для виконання всіх бойових завдань,

– запевнив російський політик.

Ба більше, Медведєв навів дані, згідно з яким від початку 2026 року контракт на службу уклали понад 80 тисяч росіян. Водночас торік їх було більш ніж 400 тисяч.

