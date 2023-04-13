З ухилянта на волоцюгу: через наказ Путіна чоловіки у Росії шукають, як переписати хату на жінку

Напередодні у Росії знайшли спосіб боротися з ухилянтами. Ті, хто не прийде до військкомату, не зможуть керувати автомобілем, продавати нерухомість. Через це в країні масове божевілля.

Якщо після оголошення про так звану часткову мобілізацію наприкінці вересня серед росіян зросли запити на те, як виїхати з країни. То після цифрового єдиного реєстру громадян їх цікавить інше: як переписати на дружину авто та нерухомість, розповідає 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Популярність запитів зросла у рази

Завдяки Google Trends ми вкотре переконалися, що серед росіян ширяться панічні настрої. Так, вони почали на:

900% частіше шукати, як переоформити машину на дружину;

350% – переоформити житло.



Росіяни шукають, як переписати на дружину авто та нерухомість / Скриншот

Це яскрава демонстрація того, що окупанти, які у будь-який момент можуть відправитися на фронт, турбуються про своє майно. Чи то пак їхні дружини хвилюються, щоб потім не доводилося відстоювати право на нерухомість та інше майно.

Масове переписування нерухомості та майна на дружин може перетворити російських чоловіків на безхатьків. Ще вчора люблячі дружини, нині почнуть виганяти чоловіків. І тоді єдиний дах над головою надасть хіба військкомат.



У мережі вже з'явилося безліч матеріалів з порадами / Скриншот

Без майна і без прав

Перелякані російські чоловіки скоро залишаться не лише без свого майна. Вони, по суті, будуть позбавлені прав. Причому мовиться не про ті, які дозволять пересуватися транспортними засобами. Це, звичайно ж, теж буде.

Просто ситуація з цифровим реєстром яскраво демонструє нам, що росіянам прикручують усі можливі гайки. Вони повинні або з'явитися упродовж 20 днів до військкомату. Це практично на 100% гарантує відправлення на фронт.

Або ж повинні будуть погодитися зі своїм жалюгідним існуванням у форматі людей без прав. Вони не матимуть можливості:

керувати автомобілем;

продавати та купувати нерухомість;

брати кредити;

оформлювати приватного підприємця та реєструватися як самозайнятий.

Ми ж то чудово розуміємо, що перелік обмежень ростиме. Це робитимуть для того, щоб якомога більше військовозобов'язаних чоловіків ішли гинути задля втілення кривавих планів Путіна.

Водночас слід розуміти, що шкодувати цих чоловіків не варто. Ці "маленькі люди" свого часу обрали собі у президенти Путіна. А після початку повномасштабного вторгнення не виступили проти жорстокої війни, яку він оголосив Україні.

Тож можемо лиш припустити, що невдовзі статистика втрат ворога поповнюватиметься тими, хто ще вчора шукав, як переписати хату на дружину. До слова, станом на 13 квітня наші захисники ліквідували 180 590 російських загарбників.