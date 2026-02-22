Путін боїться цієї пастки: що стримує Росію від загальної мобілізації

Зараз у Росії активно обговорюється оголошення загальної мобілізації. Однак росіяни ставляться до цього вкрай негативно. Вони хочуть йти воювати за мільйони, які вони зараз отримують за підписання контрактів.

Політолог Ігор Рейтерович озвучив 24 Каналу думку, що Володимир Путін дуже боїться реакції російського населення. Адже вони точно цього не сприймуть.

"У тих, кого гіпотетично будуть загрібати в армію, буде виникати питання: "Чому я повинен йти вмирати за 20 тисяч рублів, якщо сусід колись пішов за 2 мільйони?". Це не сприймається росіянами. Путін цього дуже боїться. Тому що він не знає, чи зможе втримати ситуацію всередині", – сказав він.

Якою буде реакція росіян?

Ігор Рейтерович зазначив, що якщо це буде мобілізація, то росіянам не будуть платити стільки, скільки контрактникам. Їм не дадуть можливості підписати контракти та будуть платити 20 тисяч рублів. Це приблизно 10 тисяч гривень.

Населення категорично не сприйме таку ідею. Не тому, що хоче чи не хоче воювати. Тут на першому місці будуть гроші. Путін сам загнав себе у цю пастку. Вони настільки розігнали цю тему з грошима і нібито "добровільним" приєднанням до війни, що незрозуміло, як викрутитися з цієї ситуації,

– підкреслив політолог.

За його словами, те, що Кремль гальмує роботу телеграму, також може бути на майбутнє, щоб росіяни не домовлялися збиратися на якісь акції. Але навряд чи це будуть одразу бунти.

Такі речі на Росії дуже легко виникнуть. Тому що це банальна історія про не надто розвинутих людей. Вони мислять чисто матеріальними категоріями. Спочатку Путін вважав, що це його перевага, але це коли були гроші. А зараз вже фактично яма, яка осипається. Вони цих грошей не знайдуть. Перевага перетворилася на пастку,

– додав Рейтерович.

Мобілізація у Росії: останні новини