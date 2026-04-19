Якщо буде зовсім погано: військовий оглядач сказав, де Росія може швидко знайти людей на війну

Концепція залучення контрактників у Росії вичерпує себе через низку причин. Тому Кремль готувався та прийняв певні запобіжники, аби й далі кидати на фронт в Україну новий особовий склад.

Зокрема, Володимир Путін може оголошувати збори резервістів на два місяці. Військовий оглядач Василь Пехньо озвучив 24 Каналу думку, що це не врятує окупантів у довгостроковій перспективі, а лише допоможе на деякий час у випадку, коли все буде вкрай погано.

Читайте також Несподівано визнав проблеми: які сценарії війни розглядає Путін і що пішло не за планом

Де Росія шукає особовий склад на фронт?

Василь Пехньо зазначив, що залучення на війну проти України контрактників вичерпало себе через два моменти. Насамперед на це потрібно багато грошей. Також потрібно бажання росіян.

Українці станом на сьогодні перебувають в обороні та зазнають значно менших втрат ніж окупанти. Вони грамотно організовують цю оборону і ліквідують ворога, який атакує.

У росіян постає потреба атакувати. Кремлю це обходиться дуже дорого, адже втрати величезні. У Москві – 65 тисяч доларів, в інших регіонах – 20-40 тисяч доларів.

У першому кварталі 2026 року на 20% впала мобілізація у Росії кількісно, якщо порівнювати з першим кварталом 2025 року. Станом на сьогодні середня кількість підписантів цього контракту складає 28 тисяч осіб особового складу. Українській війська ліквідовують у середньому не менше 30 тисяч. Це негативна динаміка для росіян,

– пояснив військовий оглядач.

Тому у 2025 році загарбники здійснили низку запобіжних заходів щодо набору особового складу. Це можливість цілорічного права для Путіна оголошувати збори резервістів строком на два місяці. Це особи, які підписали контракт на службу у резерві. Тобто у будь-який момент Кремль може оголосити збори резервістів.

Путін може підписати указ. Ці особи на два місяці потрапляють у його розпорядження. Це короткий, швидкий ресурс, який росіяни можуть отримати у випадку, якщо все буде геть погано. Росіяни заклали такі запобіжники,

– сказав експерт.

Минулого року росіяни почали створювати окремі підрозділи з осіб, хворих на гепатит, на СНІД. Раніше таким ресурсом була Федеральна служба виконання покарань Росії, яка контролює ув'язнених, однак цей ресурс вичерпали. Адже особи у тюрмах залучаються до певних робіт. Це складова економіки кожної країни. У Росії вже досягнули певної точки, коли більше не можна брати звідти у таких кількостях.

Тому є певна криза. Однак вони встановили собі певні запобіжники. Вони їх не врятують глобально, тільки на короткий час. Це не довгострокове рішення,

– додав Василь Пехньо.

Як ворог може поповнювати війська?