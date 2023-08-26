Кремлівська влада планує відправити на війну ще 450 тисяч осіб, – Буданов

Попри брехливі заяви російських пропагандистів, мобілізація на території країни-агресора не припинялася. Ба більше, Путін планує відправити на війну проти України ще 450 тисяч загарбників.

Про це повідомив начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов. Окупанти планують додатково мобілізувати ще майже пів мільйона росіян.

До теми Оголошення відкритої мобілізації у Росії – можливе, – ГУР

У Росії продовжується прихована мобілізація

Буданов наголосив, що мобілізація в Росії жодного разу не припинялася. Те, що минулої осені ворог призвав близько 350 тисяч осіб, не означає, що вона зупинилася.

Призов йде кожного місяця. Це "прихована мобілізація".

Зараз вони розглядають варіант, це ще не вирішене до кінця питання, по призову додатково 450 тисяч,

– заявив очільник ГУР.

Відповідний намір країни-терориста свідчить про реальний масштаб втрат серед особового складу на війні проти нашої держави, який агресор намагається приховати.

"Саме по собі це наводить на наступне питання: а навіщо така кількість, якщо втрати, як то кажуть, мізерні? Ну, ось ви й побачите, що правда десь посередині буде", – підсумував Буданов.

До речі Понад 260 тисяч ліквідованих окупантів: втрати ворога на 26 серпня

Яку кількість осіб Росія мобілізує щомісяця