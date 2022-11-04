А не можна у Воронеж: мобілізовані росіяни скиглять, що їх не випускають із України

Російські мобілізовані записали відеозвернення, у якому скаржаться, що не можуть потрапити до військової частини у Воронежі. Окупантів тримають в районі Валуйок у Бєлгородській області.

Таке звернення опублікували мобілізовані 252-ї мотострілецької бригади Росії. Відео поширили пропагандистські ЗМІ, повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу З дна знову стукають: п'яні "мобіки" на Запоріжжі зарізали корів і відкрили вогонь по своїх

Мобілізованих з України не випускають

Вочевидь, звернення записали ті "мобіки", яких ледь не одразу після призову відправили в Україну, аби ті воювали. Обставини того, як вони потрапили на фронт і де саме вони перебували – невідомі, але самі мобілізовані кажуть, що у прагненні повернутися до Росії дійшли до селища Мілове на Луганщині. Тобто впритул до російського кордону.

Дійшовши до кордону, мобілізовані вирішили зв'язатися з командуванням, аби їх відвезли у місто Богучар Воронезької області – саме там базується 252-га бригада.

Та, як з'ясувалося, у Росії мобілізовані нікому не потрібні, особливо ті, які самостійно вирішили повернутися до військової частини. Там їх явно не чекають.

Та все ж "мобіки" потрапили до Росії. Але не у Воронезьку, а Білгородську область. Зараз вони перебувають у Валуйках, звідки їх ніхто не випускає. То ж вони скаржаться на це і просять, аби хтось їм допоміг.

Російські мобілізовані просяться назад у Вороніж: дивіться відео

Все більше "мобіків" намагаються втекти

Генштаб ЗСУ повідомив, що мобілізовані росіяни мають низький рівень морально-психологічного стану, тому в місцях зборів "щось стається". Наприклад, у Казані в підрозділах 57 мотострілецької дивізії так званих територіальних військ понад 15 солдатів та сержантів втекли. Водночас під час передислокації в Україну ще 2 мобілізованих вчинили самогубство.

Це все поєднується із загальною тенденцією поганої або взагалі відсутньої як такої підготовки та технікою, яка часто виходить із ладу.

А ще, Росія хоч і оголосила про нібито "припинення часткової мобілізації", чоловіків продовжують агітувати йти на війну як "добровольців". Зокрема, у Генштабі кажуть, що "добровольцями" можуть стати чоловіки з погашеною судимістю, без обмеження віку та за будь-якого стану здоров'я, окрім осіб, що мають офіційний статус інваліда.

Цікаво – як Росія "мотивує" мобіків: дивіться відео