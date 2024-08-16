Є ймовірна дата: коли Путін може оголосити нову хвилю мобілізації

Втрати російського війська у війні проти України зростають чи не з кожним місяцем. Однак російському керівництву стає все важче поповнювати втрати в особовому складі, люди навіть за великі гроші не погоджуються йти воювати.

До проведення нової хвилі мобілізації примушує й операція ЗСУ на Курщині. Російський опозиційний політик Геннадій Гудков у розмові з 24 Каналом зазначив, що військкомати у Росії уже отримали наказ про підготовку про мобілізацію, однак і з цим не все так просто.

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Кремль має амбітні плани щодо мобілізації

Видання Bloomberg стверджує, що у жовтні – листопаді у Росії можуть оголосити мобілізацію. Неназвані джерела, близькі до Кремля та російського міноборони, заявили, що Росії зараз не вдається поповнити нові втрати, які з початку повномасштабного вторгнення досягнули свого піку.

Військкомати вже отримали команду прийти до готовності номер один до 6 вересня щодо нової хвилі мобілізації. Розмах там великий: починають "шелестіти" у великих містах: Москва, Санкт-Петербург, Краснодарський край, Єкатеринбург тощо. Якщо це умовно військкомат десь на периферії Москви, то там рознарядка за тиждень – мобілізація до 3000 осіб,

– зауважив Геннадій Гудков.

Кремль зазіхнув на цифру близько 900 тисяч – мільйон мобілізованих. Проте, за словами Гудкова, військкомати вже заявили, що фізично не зможуть виконати таке завдання. Таку кількість людей просто неспроможні утримувати.

"Хоч військкомати і заявили, що це нереально, а все ж готуються до цього. МВС також готується, бо ж будуть "патрульні облави", будуть обходити будинки. Вже відомі всі адреси та дані військовозобов'язаних. МВС також дало команду усім іншим структурам підтримувати цю хвилю", – наголосив опозиціонер.

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Всі структури, які дотичні до мобілізації у Росії, звітують про свою готовність до дій. Однак немає насамперед політичного рішення про проведення мобілізації.

"Рейд Збройних Сил України і наступ у Курській області, цілком можливо, підштовхне до примусової хвилі мобілізації", – додав Гудков.

Чому з мобілізацією можуть тягнути

Варто розуміти, що сама мобілізація та "вилов" людей у Росії не є таким уже й проблематичним. Проблема насправді криється в іншому.

Призвати людей – можна, але їх потрібно ж навчити, озброїти, одягнути. Потрібні командири, яких просто статично не вистачає, та й офіцерів загалом, які хоча б з підручника знають, що таке стратегія та тактика бою,

– зазначив Гудков.

Якщо все-таки Владімір Путін віддасть наказ про проведення нової хвилі мобілізації, то близько 500 тисяч чоловіків у Росії справді можуть назбирати. Хоч їхня підготовка у всіх сенсах залишиться під питанням.