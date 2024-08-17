Чому Путін ніяк не наважується на повну мобілізацію у Росії

Владіміру Путіну нав'язують мобілізацію з весни цього року. Особливо, коли втрати російського окупаційного війська перевалили за 30 тисяч бійців за місяць. Однак президент держави-агресорки не йде на цей крок і ось чому.

Перед Путіним постала серйозна дилема

По-перше, Путін чудово розуміє різницю між бійцем, який добровільно йде вбивати українців за винагороду та оцінює ризики власної загибелі, і тим, кого примусово відправляють воювати.

Читайте також Медійна машина веде Камалу Гарріс до перемоги на виборах президента США

Боєць, якого примусове відправляють на війну, при першій же можливості здасться в полон. Найяскравіший приклад останніх днів – це російські строковики з Курської області. За тиждень бойових дій є вже майже 2 тисячі полонених!

Уявіть собі примусову мобілізацію в Росії на 300 тисяч. Якщо 10% з них здасться в полон – це якийсь обмінний фонд і катастрофа для режиму!

По-друге, а чим їх комплектувати? Вже зараз у російській армії є дефіцит техніки у наявних підрозділів – 60 – 70%. А якщо ще, скажімо, додадуться 300 тисяч солдатів, то звідки візьметься техніка для їхньої комплектації? Тобто окупанти не зможуть виконувати бойові завдання. Вони ще більше будуть гинути і ще більше здаватимуться в полон через відчуття загнаності й поразки.

Саме тому Путін зараз стоїть перед серйозною дилемою – без мобілізації він не витягне, але й з мобілізацією отримає ситуативне, миттєве рішення на якийсь час, а потім – повний глобальний провал у перспективі.