Мобілізація в Росії погіршила дисципліну в армії, але Путін може використати це собі на користь

Примусова мобілізація в Росії лише погіршила дисципліну в армії. Однак, й у цьому Путін має деяку корись. Так, суди розглянули 1053 справи про "самоволку" і більшість визнаних винними можуть відправити на війну проти України.

На це звернули увагу у Міноборони Великої Британії. У відомстві з посиланням на військову розвідку зазначили, що росіяни намагалися забезпечити дисципліну у лавах армії під час вторгнення в Україну, але, ймовірно, проблеми лише загострилися після примусової мобілізації резервістів з жовтня 2022 року.

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Дисципліна в армії Росії лише погіршилась

Так, у розвідці наводять дані, що з січня по травень 2023 року російські військові суди розглянули 1053 справи про самовільне відлучення особового складу ("самоволку") – більше, ніж за весь 2022 рік.

Судові дані свідчать про те, що більшість тих, хто визнаний винними в "самоволці", тепер покарані умовними термінами, тобто їх можуть передислокувати до "спеціальної військової операції",

– йдеться у звіті.

Британська розвідка зауважила, що зусилля Росії щодо покращення дисципліни зосереджені на тому, щоб подавати приклад ухилянтам та підтримувати патріотичний запал, а не усувати корінні причини розчарування солдатів.

Що треба знати про примусову мобілізацію в Росії

Російський диктатор Володимир Путін 21 вересня 2022 року оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Заявляли, що в ході мобілізації буде призвано 300 тисяч резервістів, які пройдуть підготовку перед відряджанням в зону "СВО".

Згодом Держдума Росії дозволила відправляти на війну засуджених за тяжкі злочини.

І хоч в міноборони країни агресора доповіли, що по закінченню мобілізації, станом на 28 жовтня 2022 року, було призвало 82 тисячі громадян. Насправді немає достовірних даних про те, скільки росіян було примусово відправлено на війну. Адже прихована мобілізація в країні не припинялась.

До слова, у Головному управлінні української розвідки заявили, що в Росії з 9 січня обмежили виїзд з країни військовозобов’язаним, в тому числі обмежено придатним до служби.