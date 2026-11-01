У Росії мобілізацію приховують під агресивні обдзвони громадян, – "Атеш"

У Росії помітили нову тактику прихованої мобілізації через масові дзвінки громадянам із мобілізаційними розпорядженнями. Росіян змушують підписувати контракти з армією окупантів під погрозою відправлення на фронт без виплат.

Співробітники російських рекрутингових агенцій та спеціалізованих кол-центрів діють від імені військкоматів та використовують психологічний тиск і погрози. Про це повідомив рух "Атеш".

Нові скрипти без обмежень та шантаж

За даними партизан, людям відкрито заявляють, що у разі відмови їх однаково заберуть на фронт у примусовому порядку. Проте так вони втратять право на грошові виплати, пільги чи соціальні гарантії, запевняють жертв.

Ця агресивна кампанія базується на оновлених внутрішніх інструкціях вербувальників, які раніше здобули хакери руху. Згідно з отриманими даними, рекрутерам наказали фактично зняти всі попередні обмеження для відбору майбутніх штурмовиків.

Зі стоп-листа прибрали жінок, граничний вік підняли до 64 років, а такі діагнози, як ВІЛ, гепатити, інсулінозалежний діабет, перенесені інфаркти та інсульти, більше не є приводом для відмови,

– передає "Атеш".

Інформацію щодо виплат за укладання контракту оператори розкривають лише на вимогу співрозмовника. Водночас наявність судимостей кандидата перевіряють лише формально.

В русі підкреслюють, що подібний шантаж став черговим ультиматумом Кремля для поповнення виснаженого війська літніми та тяжкохворими росіянами. "Примус до підписання контракту під загрозою відправлення на фронт "без копійки" перетворює громадян на безправний людський ресурс для нових штурмів", – додали там.

Нагадаємо, прихована мобілізація в Росії триває вже певний час, а призовники регулярно натрапляють на труднощі під час спроб виїхати за кордон. Військовослужбовець Олександр Мусієнко зазначав, що наразі немає сигналів, що противник планує привести кількасот тисяч людей на фронт.