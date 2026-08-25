"Інформаційна качка": у Кремлі відреагували на заяви Зеленського про нову мобілізацію в Росії

Зеленський заявив, що Росія має плани на нову мобілізацію. Окупанти можуть використати 300 тисяч мобілізованих уже восени для відкриття нових напрямків на фронті.

Тим часом Кремль назвав "інформаційними качками" повідомлення про це.

Що кажуть у Кремлі про мобілізацію

Журналісти запитали Дмитра Пєскова, як у Кремлі розцінюють твердження про підготовку нової мобілізації і чи розглядає російська влада будь-які сценарії, які передбачають її оголошення.

Він назвав "вкидом" подібні заяви.

Ви знаєте, це все вкидає українська влада. Звісно, ​​режим намагається ідеологічно розгойдувати ситуацію в нашій країні. Це всі такі інформаційні качки, які цілеспрямовано вкидаються в інформаційне поле,

– відповів посіпака Путіна.

До слова, західні ЗМІ також пишуть, що Росія готується до можливої ​​мобілізації, але рішення у Кремлі поки що не прийняте.

А за даними західних розвідників, минулого місяця російські офіцери прилетіли із Санкт-Петербурга до Калінінградської області. Вони перевіряли готовність до можливої мобілізації жителів регіону. Зокрема, відпрацьовували питання розміщення, харчування та озброєння новобранців.