Знову у 1930-ті: у Росії школярка палкою промовою провела "мобіків" на забій – шокуюче відео

У Росії триває часткова мобілізація. На війну в Україну відправляють чимало росіян.

У Росії школярка палкою промовою провела "мобіків" на забій

Тільки от росіяни думають, що їдуть на війну і здобуть перемогу. Втім, навіть не уявляють, що їх чекає, адже додому вони вже повернуться у чорних пакетах. Щоб трохи їх "підбадьорити", вирішили з промовою відправити їх в останню путь.

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Таку важливу роль доручили дев'ятикласниці Любі. Її батько також "мобік".

Дівчина вимовила промову в автобусі з мобілізованими, на її руці була причіплена георгієвська стрічка у вигляді літери "z".

У своїй промові вона висловлювала гордість за чоловіків, дякувала їм за захист своєї землі та неодноразово закликала посміхнутися та "атставіть слези". Люба вірить, що вони повернуться та знову всі зберуться, водночас просить їх не хвилюватися за них, бо вони будуть за їхніми "міцними" спинами.

Щоправда, промова школярки, та й взагалі саме дійство, "пахне" 30-ми. Здається, там досі живуть у дусі СРСР, і така промова – цьому підтвердження.

Як школярка проводила на війну "мобіків": дивіться відео

Втрати ворога станом на 26 жовтня

"Мобіки" прибувають в Україну, де зустрічаються із ЗСУ. Наші захисники завдають серйозних втрат російській армії. Станом на 26 жовтня вже знищили 68 900 загарбників, лише за минулу добу – 480 окупантів. Чимало втрат і у військовій техніці. На брухт наші військові за цей час перетворили: