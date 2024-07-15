Кидають на штурми поранених на милицях, – військовий розповів про втрати окупантів

Росіяни зазнають втрат і в техніці, і в живій силі, але продовжують штурмувати українські позиції. У них досі вистачає ресурсів, щоб оперативно змінювати ситуацію на полі бою.

У Росії відбувається хоч і прихована, але жорстка мобілізація. Про це 24 Каналу розповів командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш, додавши, що кожного місяця до окупаційного війська набирають до 30 тисяч бійців.

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Як Росія поповнює втрати

Окрім мобілізованих, окупанти також залучають контрактників, ув'язнених. Вони мають кого відправляти на фронт. Натомість в Україні тривалий час мобілізація була досить толерантною. При цьому дуже багато інфлюенсерів та пересічних громадян говорили про жорсткі дії військовослужбовців ТЦК.

Андрій Отченаш наголосив, що бригада "Рубіж" надзвичайно береже свій особовий склад і намагається захистити кожного бійця. Водночас солдати країни-агресорки вмирають масово.

Нам потрібне поповнення для того, щоб на позиціях, де має бути 10 людей, – стояло 10 людей. Лише в такому випадку наша бригада та й взагалі Сили оборони України матимуть можливість тримати фронт,

– наголосив командир екіпажу БпЛА.

Тоді, навіть попри те, скількох людей мобілізує ворог, вони вмиратимуть у більшій кількості. Відповідно мотивація росіян йти на фронт буде ще меншою. А Україна матиме можливість збільшити кількість ліквідованих окупантів.

Ми вже бачимо, що в противника є дефіцит особового складу. Дуже часто на штурмові дії росіяни посилають навіть поранених. Одного разу до нас полоненим попала людина, яка пішла на штурм на милицях. Його просто змусили штурмувати,

– розповів Андрій Отченаш.

Відповідно, Збройним Силам потрібна більша кількість особового складу, щоб знищувати противника й краще тримати фронт. Цього мають хотіти всі українці.