У Росії заперечують інформацію про плани масової мобілізації після виборів до Держдуми

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя публічно заперечив підготовку Кремля до проведення масової мобілізації після виборів. Російський дипломат також відкинув повідомлення про масштабний виїзд молодих чоловіків із країни до Грузії.

Про це він сказав журналістам, відповідаючи на прохання кореспондента Укрінформу в Нью-Йорку.

Що кажуть в Росії про мобілізацію?

Постпред Росії активно спростовував інформацію про втечу чоловіків з Росії на тлі очікуваної мобілізації після виборів до Держдуми.

Ви, схоже, набагато краще за мене знаєте, що станеться після виборів,

– зауважив Небензя.

Дипломат також висловив сумнів щодо масштабів виїзду громадян за кордон, він зазначив, що десятки тисяч молодих росіян не тікають у Грузію. За його словами, офіційна позиція полягає в тому, що додатковий масовий призов наразі непотрібний і не планується.

Небензя закликав не хвилюватися стосовно мобілізаційних заходів у Росії.

Офіційно багато разів заявлялося, що наразі нам не потрібна масова мобілізація, і вона не планується й не очікується, наскільки мені відомо. Але подивимося, що станеться після виборів – і хто має рацію, а хто помиляється,

– зазначив він.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія може готувати нову хвилю мобілізації після проведення так званих виборів до Держдуми. За його словами, Кремль планує додатково призвати кілька сотень тисяч людей до кінця 2026 року та ще стільки ж наступного року.

За словами представника ГУР Вадима Скібіцького, наразі Кремль намагається поповнювати армію контрактниками, але цього недостатньо для масштабування війська та формування нових дивізій.

Зазначимо, раніше керівник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що Кремль готується до масштабного поповнення армії після виборів і планує призвати кілька сотень тисяч людей уже у 2026 році. За його словами, аналогічні плани є і на 2027 рік, що свідчить про намір Росії вести війну щонайменше до 2028 року, попри спротив частини російських економістів.