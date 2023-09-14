Путін смертельно боїться: пропагандистам суворо заборонили згадувати одну тему

Росія зазнає колосальних втрат у війні з Україною. У Кремлі хочуть поповнити лави майбутніх "двохсотих". Водночас бояться тривожити суспільство незадовго до виборів президента.

Росія й свобода слова ніколи не перетиналися. Однак тепер навіть прокремлівські пропагандисти не зможуть вигадувати свої бездарні байки. Їм суворо заборонили навіть згадувати про можливу другу хвилю мобілізації у країні-терористці. Про це повідомили росЗМІ, інформує 24 Канал.

Зверніть увагу Сприйняли, як скандал, – Галлямов сказав, чому Кремлю не сподобалося нове відео з Шойгу

У Путіна бояться, що обговорення мобілізації може стати тригером для російських громадян. Вони підтримують геноцид українців, однак самі "пакетизуватися" не хочуть. Тема – настільки табу, що пропагандистські ЗМІ попросили не публікувати навіть офіційні спростування чуток про мобілізацію.

Простіше про цю тему якомога менше говорити, тригерів менше,

– заявили в адміністрації Путіна.

Глава Кремля побоюється, що налякані мобілізацією росіяни можуть просто не прийти на вибори. Натомість російським так званим "ЗМІ" порадили видавати опуси про добровольців, які дуже хочуть "пакетизуватися".

Що раніше казав сам Путін

Під час так званого Східного економічного форуму Путін уникав як міг питань про мобілізацію. Натомість він розповів, що начебто 270 тисяч добровольців виявили бажання вирушити до Кобзона.

Нагадаємо: станом на 14 вересня 2023 року кількість "пакетизованих" становить 270 970 росіян.